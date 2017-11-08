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خلال زيارة قيادات بالوزارة لجرحی عدن .. وزير الداخلية يوجه بنقل الجرحى لخارج لتلقي العلاج اللازم بالخارج

الأربعاء 08 نوفمبر 2017 07:37 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:

زارت قيادات وزارة الداخلية المستشفيات التي يرقد بها جرحى العمل الارهابي الجبان الذي استهدف ادارة البحث الجنائي بعدن , حيث قام بالزيارة  كلاً من العميد / عبدالقوي باعش مدير عام التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية، و العميد/ حسين عبدربه مدير شؤون الضباط و العميد/ د.خالد العكيمي مدير شؤون الأفراد، والعميد ركن / مجاهد أحمد سعيد قائد شرطة النجدة بعدن والعميد / د. عبدالله محمد الدحيمي مدير عام الخدمات الطبية و قائد الحزام سابقا  المشوشي  .

 

ونقلت القيادات خلال زيارتها للجرحى، صباح اليوم الأربعاء، تحيات رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة المشير الركن عبدربه منصور و نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء الركن / حسين محمد عرب، وإشادته بالبطولات والتضحيات التي سطروها في مواجهة الإرهاب والتصدي لادوات القتل الإرهابية .

 

وبحسب توجيهات معالي الوزير التي قضت بالاهتمام بالجرحى و توفير كافة احتياجاتهم الطبية حيث يتم علاجهم برعاية مركز سلمان,  كما وجه معالية بتجهيز تقارير الحالات التي تستدعي العلاج في الخارج لكي يتم تسفيرها بالتنسيق مع دول التحالف العربي .

 

وطافت قيادات وزارة الداخلية في المستشفيات، وتنقلت في غرفها متفقدة حالات الجرحى الصحية، وشددت قيادة الوزارة على إدارة المستشفيات على ضرورة توفير كافة الخدمات للجرحى.

 

هذا قد  نفذت جماعة ارهابية يوم الأحد هجوماً انتحارياً على مبنى إدارة البحث الجنائي بمديرية خور مكسر مخلفة شهدا وجرحى فيما تم القضاء على جميع العناصر الإرهابية المهاجمة .


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خلال زيارة قيادات بالوزارة لجرحی عدن .. وزير الداخلية يوجه بنقل الجرحى لخارج لتلقي العلاج اللازم بالخارج
زارت قيادات وزارة الداخلية المستشفيات التي يرقد بها جرحى العمل الارهابي الجبان الذي استهدف ادارة البحث الجنائي بعدن , حيث قام بالزيارة  كلاً من العميد / عبدالقوي




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