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وزير الزراعة يلتقي المدير الاقليمي للفاو في القاهرة

الأربعاء 08 نوفمبر 2017 06:11 مساءً
القاهرة (عدن الغد)خاص:

 ناقش وزير الزراعة والري المهندس احمد بن احمد الميسري مع المدير الاقليمي لمنظمة الفاو عبدالسلام ولد احمد في العاصمة المصرية القاهرة سبل التعاون المشترك في تنفيذ خطة الفاو للمشاريع المقدمة لليمن في قطاع الزراعة .

واكد الوزير في الاجتماع على ضرورة اعداد خطة تطويرية للمشاريع الخاصة بتحسين قطاع الزراعة في اليمن للاعوام الثلاث القادمة 2018 - 2019 - 2020م وذلك بالشراكة مع منظمة الفاو ، واستهداف جميع المحافظات والمديريات اليمنية .. موضحا بأهمية معرفة نوعية المشاريع حسب احتياجات كل محافظة ومديرية والتكلفة التي تحتاجها لمختلف قطاعات الزراعة وبشكل متوازن للوصول الى جميع المناطق حتى التي لم يصل اليها نشاط الفاو من قبل .

كما أكد الوزير على ضرورة اعطى مجال التدريب والتأهيل اهمية استثنائية في المشاريع التطويرة التي سيتم تنفيذها قريبا .

وتم في الاجتماع الاتفاق على دعم مختبرات الحجر النباتي في محافظة عدن بما يلزم من مستلزمات ضرورية و تجهيزات حديثة الى جانب ماقدموه من دعم لمختبرات الحجر البيطري .

من جانبه اكد المدير الاقليمي على دعم المنظمة للوزارة وقطاع الزراعة باليمن بما يلزم في احتياجات ومتطلبات للمشاريع التطويرية في كل المجالات والقطاعات لتحسين القطاع الزراعي بما يخدم المزارع والدولة .

 موضحا بان المنظمة تسعى الى توسيع طاقم مكتبها بعدن وزيادة كوادرها بحسب البرامج التطويرية المتفق عليها مع الوزير ، كما سيتم التنسيق المباشر مع الوزارة في عملية تنفيذ المشاريع في كل المحافظات المستهدفة .

حضر اللقاء ممثل الفاو في اليمن صلاح الحاج حسن .


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وزير الزراعة يلتقي المدير الاقليمي للفاو في القاهرة
 ناقش وزير الزراعة والري المهندس احمد بن احمد الميسري مع المدير الاقليمي لمنظمة الفاو عبدالسلام ولد احمد في العاصمة المصرية القاهرة سبل التعاون المشترك في تنفيذ
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