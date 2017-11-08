MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الأربعاء 08 نوفمبر 2017 04:14 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير الرئيس هادي يقرر مغادرة السعودية إلى بلد أوروبي خلال ايام
أخبار وتقارير

الرئيس هادي يقرر مغادرة السعودية إلى بلد أوروبي خلال ايام

الأربعاء 08 نوفمبر 2017 03:39 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

قرر الرئيس عبدربه منصور هادي مغادرة المملكة العربية السعودية إلى احدى البلدان الاوربية بحسب ما افادت مصادر صحفية .

وجاء الاعلان عقب عدة أيام على حديث عن خضوع هادي لاقامة جبرية في العاصمة السعودية الرياض.

وقال الكاتب اليمني "مروان الغفوري" المقيم في جمهورية ألمانيا الاتحادية ان هادي سيصلها في زيارة خلال الأيام القليلة القادمة .

وقال "الغفوري"  ان هادي سيصل في الأيام القادمة إلى مدينة دوسلدورف عاصمة ولاية شمال الراين، الالمانية.

ولم تعلن إدارة الرئيس هادي عن هذه الزيارة .

 


المزيد في أخبار وتقارير
الرئيس هادي يقرر مغادرة السعودية إلى بلد أوروبي خلال ايام
قرر الرئيس عبدربه منصور هادي مغادرة المملكة العربية السعودية إلى احدى البلدان الاوربية بحسب ما افادت مصادر صحفية . وجاء الاعلان عقب عدة أيام على حديث عن خضوع هادي
مستشفى المخا الميداني يعتمد على كادر طبي مؤهل للقيام بالاسعافات الطبية والعمليات الجراحية المتاحة للجرحى
تقرير / راجح العمري يعد مستشفى المخا الميداني كاكبر مستشفى ميداني عسكري في جبهة الساحل الغربي لجبهات باب المندب والمخا وموزع ويختل . منذ مايقارب العشرة اشهر
الإرياني: الميليشيا تدمر الإرث التاريخي والحضاري لليمن
أكد وزير الإعلام معمر الإرياني أن الميليشيا الحوثية تعمل على تدمير الارث التاريخي والحضاري اليمني ، من خلال العديد من الممارسات الممنهجة في محاولة لطمس هوية




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
داعش يكشف تفاصيل عملية البحث الجنائي وينشر صور المنفذين
مصدر: تغييرات واسعة في الحكومة اليمنية خلال ساعات
أنباء عن مقتل الصماد في غارات للتحالف العربي بحجة
أسرة احد منفذي هجوم مبنى البحث الجنائي تكشف لـ"عدن الغد" تفاصيل اختفائه
إستشهاد أحد مرافقي نائب مدير أمن عدن متأثرا باصابته أثناء تحرير مبنى البحث الجنائي
مقالات الرأي
لله ما أعطى ولله ما أخذ.. اقولها بكل ايمان لكل ذوي الابطال الذين ذادوا بأرواحهم دفاعا عن حصن إدارة امن  عدن
  المشهد السياسي الجنوبي اليوم منقسم بين المجلس الانتقالي من جهه والجنوبيين في الشرعية من جهة اخرى
صراعنا مع كل الطيف الشمالي ليس صراع سياسي أو مظلومية حقوقية او سياسية بل صراع وجود وهوية وطنية ، فالحوثي
  اولا كيف نحارب انفسنا قبل ان نحارب الارهاب الذي هو من صنعنا ايدينا وابتكاراتنا وتصممينا وبصماتنا توضح
يطرح توالي المواجهات المسلحة التي تدور رحاها في بعض مناطق محافظة عدن بين قوى جنوبية خالصة، عدة أسئلة
    أثبتت الأيام والحقائق والمواقف أن القائد اللواء الركن احمد سعيد بن بريك محافظ حضرموت السابق عضو هيئة
تعرضت مناطق متفرقة من عدن وخارج عدن لأحداث اهتز لها عرش الرحمن ولاحقتها لعنات الله وملائكته والناس أجمعون
ترجل الفارس المقاوم سالم صالح الجعري ترجل عن صهوة جواده الذي خاض به ميادين الدفاع عن أرضه وعرضه في معارك
بلا ادنى شك ان ظلم الجنوب وأهلها والاستقواء عليهم بالقوة والتنكر لكل ما قدمه الجنوبيين من اجل الوحدة ومناصرة
من الطبيعي جدا .. والى حد يشبه اليقين ان يتعض ” الانسان السوي ” حينما يمر بتجربة قاسية , وان يتعلم مما وقع
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
الدكتوراه بامتياز للباحث صلاح ناصر الحربي من جامعة صنعاء
الف الف مبروك التفوق والنجاح
وفيات
وكيل أول حضرموت يعزي في وفاة منصب غيل بن يمين العلامة علوي بن علي السقاف
صبراً آل الغنيمي
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017