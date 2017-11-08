الرئيس هادي يقرر مغادرة السعودية إلى بلد أوروبي خلال ايام
الأربعاء 08 نوفمبر 2017 03:39 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
قرر الرئيس عبدربه منصور هادي مغادرة المملكة العربية السعودية إلى احدى البلدان الاوربية بحسب ما افادت مصادر صحفية .
وجاء الاعلان عقب عدة أيام على حديث عن خضوع هادي لاقامة جبرية في العاصمة السعودية الرياض.
وقال الكاتب اليمني "مروان الغفوري" المقيم في جمهورية ألمانيا الاتحادية ان هادي سيصلها في زيارة خلال الأيام القليلة القادمة .
وقال "الغفوري" ان هادي سيصل في الأيام القادمة إلى مدينة دوسلدورف عاصمة ولاية شمال الراين، الالمانية.
ولم تعلن إدارة الرئيس هادي عن هذه الزيارة .
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