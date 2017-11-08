العولقي : قرار التحالف العربي بإغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية اليمنية قرار غريب
الأربعاء 08 نوفمبر 2017 11:15 صباحاً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
قال الكاتب المعروف محمد ناصر العولقي ان القرار الذي اتخذه التحالف العربي بإغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية اليمنية قرار غريب .
وقال "العولقي" ان غالبية المنافذ اليمنية بيد التحالف العربي وتحت اشرافه متسائلا ما الذي يدفع التحالف إذا لاغلاق هذه المنافذ.
وأضاف قائلا :"
قرار التحالف العربي بإغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية اليمنية قرار غريب، ففيما عدا ميناء الحديدة ومطار صنعاء المغلق أصلا فإن كل المنافذ الأخرى يفترض أنها ضمن نطاق سيطرة قوات التحالف وشركائه في الشرعية
يغلقونها ليش؟
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