باتت العبوات المزروعة على الطريق الواصلة إلى مدينة المخا بمحافظة تعز احد ابرز المخاطر التي تستهدف قوات الجيش والمقاومة بهذه المناطق.

وقالت مصادر عسكرية لصحيفة "عدن الغد" ان هذه العبوات الناسفة والألغام باتت تقتل وتصيب العشرات كل أسبوع مابين مواطنين وقوات عسكرية .

و حصدت العبوات الناسفة عشرات من المواطنين الأبرياء حيث انفجرت عبوة ناسفة بشاحنة نقل تحمل كمية من الحلوى تابعة لأحد أبناء منطقة الثوباني القريبة من موزع مساء أمس.

وفي الحادثة أصيب سائق الشاحنة ومرافقه بجراح خطيرة وفي نفس الطريق ونفس مساء اليوم انفجرت عبوة ناسفة بسيارة إسعاف وعلى متنها مريض من أبناء موزع ومرافقيه وسائق الإسعاف قتلوا جميعا.

وفي مساء أمس قتل أربعة مواطنين بانفجار عبوة ناسفة زرعتها الخلايا النائمة لمليشيات الحوثي في منطقة الجديد القريبة من المخا.

وتوعد قائد الكتيبة الأولى من اللواء الرابع عمالقة محمد عيدروس السعدي من سماهم بالعناصر الإجرامية بالردع والضرب بيد من حديد

وقال السعدي لصحيفة "عدن الغد" أنهم سيواجهون تلك الخلايا النائمة بكل الطرق التي يملكونها والتي ستعاقب بها العناصر الإجرامية وتسلم المواطنين والأبرياء من شر أعمالهم.

*من أصيل السقلدي

المزيد في أخبار وتقارير ابرز ما تناولته الصحافة الخليجية الصادرة اليوم الاربعاء بشان اليمن اهتمت الصحف الخليجية الصادرة اليوم الاربعاء بالعديد من القضايا في الشأن اليمني على كافة الاصعدة السياسية والعسكرية والإنسانية , حيث ان بعض الصحف سلطت الضوء على العولقي : قرار التحالف العربي بإغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية اليمنية قرار غريب قال الكاتب المعروف محمد ناصر العولقي ان القرار الذي اتخذه التحالف العربي بإغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية اليمنية قرار غريب . وقال "العولقي" ان غالبية ألغام وعبوات ناسفة على الطريق .. خطر متزايد يهدد قوات المقاومة والاهالي بالمخا والضحايا بالعشرات باتت العبوات المزروعة على الطريق الواصلة إلى مدينة المخا بمحافظة تعز احد ابرز المخاطر التي تستهدف قوات الجيش والمقاومة بهذه المناطق. وقالت مصادر عسكرية لصحيفة "عدن