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وكيل محافظة لحج يستنكر محاولة تشويه اعلامية يتعرض لها

الأربعاء 08 نوفمبر 2017 10:53 صباحاً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

استنكر وكيل محافظة لحج الاستاذ هاني عبدالحميد كرد، المحاولات المغلوطة والمتعمدة لتشويهه إعلامياً ، من خلال الزج بأسمه في قضايا تحدث هنا وهناك واتهامه بالإرهاب تارة وتزوير محادثات ووثائق الهدف منها الإساءة لشخصه ومحاولة زعزعة ثقة أبناء لحج تجاهه.

وقال في بيان صادر عنه ان  اخر تلك التشويهات والفبركات ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعية من خلال تزوير وثيقة على أساس أنها موجهه من مكتب القائد الاعلى للقوات المسلحة إلى أجهزة الأمن في لحج تحذرهم من قيام بعض الأشخاص بعمليات ضد الأمن وشخصيات في لحج.

وقال ان نفس المواقع ذاتها روجت أن الرئيس هادي قام بتعيين قيادي إرهابي بمنصب وكيل لمحافظة لحج.

واعتبر الوكيل كرد أن هذه الأكاذيب والفبركات التي يسعى مروجها إلى تشويهه وزعزعة الثقة بينه وبين المواطنين في محافظة لحج تأتي من قبل بعض الاشخاص الذين يحملون فكراً مناطقياً عفناً الهدف منه إقصاء أي كوادر أو شخصيات لا تنتمي اليهم وإلى مناطقهم.

وحمل كرد هذه المواقع والأشخاص الذين يروجون مثل هذه الأكاذيب المسؤولية الكاملة لأي تبعات تطال أسرته وتطال شخصه بسبب التحريض المستمر من قبل مروجي الأكاذيب والإشاعات المقرضة.

ودعا الوكيل كرد وسائل الإعلام ورجال الصحافة تحري الدقة فيما ينشر ويتعلق باسمه وسمعته مؤكداً أنه بصدد رفع بلاغ للنائب العام يتضمن أسماء المواقع والأشخاص الذين قاموا بنشر مثل هذه الأكاذيب لغرض الإساءة لشخصه بسبب مكايدات سياسة وولاءات مناطقية ليتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي كفلها الدستور والقانون.

كما استنكر الوكيل كرد ما حدث يوم الأحد من الاسبوع الجاري في إدارة البحث الجنائي من عمل إرهابي ومن قتل وتفجير وترويع للأمنين في العاصمة المؤقتة عدن.

وشدد كرد على ضرورة التوحد لمواجهة كل الأخطار المحدقة التي تواجهنا في المناطق المحررة وعلى الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية تشكيل غرفة عمليات موحدة وتوحيد الأجهزة الأمنية تحت قيادة واحدة تمثل كل أبناء الجنوب بعيداً عن التشكيلات المناطقية والقبلية والجهوية وبعيداً عن المحسوبية لحتى نخرج عدن من عنق الزجاجة التي هي فيه.


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