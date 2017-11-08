كشفت أسرة احد منفذي الهجوم الانتحاري الذي استهدف مقر إدارة البحث الجنائي بخور مكسر تفاصيل اختفائه عنها قبل سنوات .

وقالت أسرة الشاب وليد محمد احمد بارويس لصحيفة "عدن الغد" ان ابنها من مديرية ميفعة بمحافظة شبوة وكان يدرس بكلية العلوم الإدارية حينما اندلعت الحرب الأخيرة ليختفي لاحقا عن الأنظار .

وأكدت أسرة الشاب انه ورغم انقطاع الاتصال بأبنها إلا أنها ظلت تبحث عنه حيث وصلتها معلومات بأنه يتواجد في حضرموت ولاحقا في البيضاء ويافع .

وقالت الأسرة أنها تنأى بنفسها عن هذا الهجوم وتستنكره اشد الاستنكار .

ودعت الأسرة السلطات الأمنية الضرب بيد من حديد تجاه الأطراف التي تجند الشباب وتحاول اغوائهم .

ونشر تنظيم داعش يوم الثلاثاء صورا لأربعة أشخاص قال أنهم منفذي هجوم انتحاري استهدف مقر إدارة البحث الجنائي بخور مكسر. حيث يظهر بارويس في صورة تحمل اسم (ابوالبراء الشبواني).

المزيد في أخبار وتقارير أسرة احد منفذي هجوم مبنى البحث الجنائي تكشف لـ"عدن الغد" تفاصيل اختفائه كشفت أسرة احد منفذي الهجوم الانتحاري الذي استهدف مقر إدارة البحث الجنائي بخور مكسر تفاصيل اختفائه عنها قبل سنوات . وقالت أسرة الشاب وليد محمد احمد بارويس لصحيفة العولقي: المجلس الانتقالي الجنوبي منهجه سياسي ونعتز بأدوار الإمارات قال عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي المتحدث الرسمي بأسم المجلس سالم ثابت العولقي، في حوار صحفي مع صحيفة "العرب اليوم"، نحن لا نسعى للانفصال بمنطوق تساؤلكم، الرئاسة اليمنية: وضع الرئيس تحت الإقامة الجبرية «أكاذيب» وحملة ممنهجة أعربت الرئاسة اليمنية عن استغرابها الشديد من تداول قنوات ومواقع إخبارية لما وصفته بالأكاذيب، حول وضع الرئيس عبدربه منصور هادي. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية