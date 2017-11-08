أسرة احد منفذي هجوم مبنى البحث الجنائي تكشف لـ"عدن الغد" تفاصيل اختفائه
عدن ((عدن الغد)) خاص:
كشفت أسرة احد منفذي الهجوم الانتحاري الذي استهدف مقر إدارة البحث الجنائي بخور مكسر تفاصيل اختفائه عنها قبل سنوات .
وقالت أسرة الشاب وليد محمد احمد بارويس لصحيفة "عدن الغد" ان ابنها من مديرية ميفعة بمحافظة شبوة وكان يدرس بكلية العلوم الإدارية حينما اندلعت الحرب الأخيرة ليختفي لاحقا عن الأنظار .
وأكدت أسرة الشاب انه ورغم انقطاع الاتصال بأبنها إلا أنها ظلت تبحث عنه حيث وصلتها معلومات بأنه يتواجد في حضرموت ولاحقا في البيضاء ويافع .
وقالت الأسرة أنها تنأى بنفسها عن هذا الهجوم وتستنكره اشد الاستنكار .
ودعت الأسرة السلطات الأمنية الضرب بيد من حديد تجاه الأطراف التي تجند الشباب وتحاول اغوائهم .
ونشر تنظيم داعش يوم الثلاثاء صورا لأربعة أشخاص قال أنهم منفذي هجوم انتحاري استهدف مقر إدارة البحث الجنائي بخور مكسر. حيث يظهر بارويس في صورة تحمل اسم (ابوالبراء الشبواني).
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