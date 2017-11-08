زار وكلاء وزارة الداخلية اللواء الركن عبدالله يحيى جابر واللواء الركن محمد الأمير، واللواء الركن عبدالناصر صبيرة يوم الثلاثاء جرحى العملية الإرهابية التي استهدفت مبنى إدارة البحث الجنائي في العاصمة المؤقتة عدن .

وفي الزيارة اطلعوا على الوضع الصحي للجرحى، وأكدوا على تقديم العناية الطبية اللازمة لهم وبذل اقصى ما يمكن حتى يتماثلوا للشفاء.

وثمن اللواء جابر الدور البطولي الذي قدمه رجال الأمن البواسل وتصديهم للعناصر الارهابية ببسالة وشجاعة واستبسال ، ورسموا بذلك اروع الملاحم البطولية في القضاء على العناصر الإرهابية التي أرادت العبث بأمن واستقرار الوطن .

وأكد أهمية تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار بعدن وكافة أرجاء وطننا الحبيب.

المزيد في أخبار وتقارير وكلاء وزارة الداخلية يزورون جرحى البحث الجنائي بعدن زار وكلاء وزارة الداخلية اللواء الركن عبدالله يحيى جابر واللواء الركن محمد الأمير، واللواء الركن عبدالناصر صبيرة يوم الثلاثاء جرحى العملية الإرهابية التي استهدفت بتوجيهات من رئيس الوزراء.. الحميدي يؤكد البدء في عملية ترميم مكتبة اذاعة عدن بدأت منذ أسبوعين عملية ترميم مكتبة ومكاتب إذاعة عدن ومقرها في التواهي في مرحلتها الأولى وقال صالح الحميدي وكيل وزارة الاعلام لقطاع الإذاعة أن عملية الترميم التي النائب الاول لمدير امن العاصمة يستقبل العزاء في شهداء تفجير مقر البحث استقبل النائب الاول لمدير امن العاصمة العقيد علي الذيب ابومشعل الكازمي عدن العزاء بقاعة التاج في مديرية المنصورة بالعاصمة عدن مساء يوم الثلاثاء. و توافد