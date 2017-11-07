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بتوجيهات من رئيس الوزراء.. الحميدي يؤكد البدء في عملية ترميم مكتبة اذاعة عدن

الثلاثاء 07 نوفمبر 2017 11:55 مساءً
عدن((عدن الغد) خاص:


بدأت منذ أسبوعين عملية ترميم مكتبة ومكاتب إذاعة عدن ومقرها في التواهي في مرحلتها الأولى وقال صالح الحميدي وكيل وزارة الاعلام لقطاع الإذاعة أن عملية الترميم التي تأتي بتوجيهات من فخامة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي وبدعم من دولة الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس الوزراء تشمل في مرحلتها الأولى إدارة البرامج والمكتبة وذلك لما تكتسب هذه المكتبة من أهمية كبرى حيث تحتوي على مايزيد من 300 الف ساعة بث وقال الحميدي بأن دولة رئيس الوزراء قد وجه بصرف مبلغ المرحلة الأولى مشيرا إلى أن هذه المرحلة ستليها مراحل أخرى حتى يتم الترميم الكامل للإذاعة التي تعد من أوائل الإذاعات في الشرق الأوسط بل إنها الإذاعة الأولى 
مشيدا بالدور الكبير الذي لعبته الاذاعه طوال مراحلها وكان آخرها ذلك الدور الكبير في الحرب الحوثي صالح حيث صمد طاقم الإذاعة وشكلوا جبهة إعلامية شرسة في وجه الانقلابين الذين كشفوا عن حقدهم تجاه الإذاعة وقاموا بتدميرها والعبث بمحتواها في صورة تكشف قبحهم وكراهيتهم للكلمة الحرة 
وأضاف الحميدي بأن عملية الترميم هذه تاتي أيضا متزامنة مع سير عملية البناء والتشيد للاستوديوهات الضخمة للإذاعة والتلفزيون في حقات والتي يشرف عليها الاستاذ معمر الارياني وزير الإعلام ونائبة الاستاذ حسين باسليم 
مؤكدا على مضي الوزارة في طريق إعادة تشغيل كافة الإذاعات المحلية حيث بدأت اذاعتي لحج وشبوة في العمل وسيليها تشغيل الإذاعات الأخرى لتقوم بدورها الإعلامي المطلوب في هذه المرحلة الفاصلة من نضال شعبنا ووقوفه ضد القوى الانقلابية والظلامية ومشروعها السلالي الذي يستهدف الثورة والوحدة ومنجزاتها العظيمة ويعمل جاهدا للتاسيس للأفكار الدخيلة القادمة من إيران 
وذكر الحميدي بأن مرحلة الترميم التي تشهدها إذاعة عدن يتابعها حالياً الدكتور عادل محسن والاخ أوسان طاهر وان عملية الاعداد للمرحلة الثانيه ستكون عقب الانتهاء من المرحلة الاولى مباشره


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