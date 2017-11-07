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النائب الاول لمدير امن العاصمة يستقبل العزاء في شهداء تفجير مقر البحث

صورة من العزاء يوم الثلاثاء -عدن الغد
الثلاثاء 07 نوفمبر 2017 11:12 مساءً
عدن((عدن الغد) خاص:

استقبل النائب الاول لمدير امن العاصمة العقيد علي الذيب ابومشعل الكازمي عدن العزاء بقاعة التاج في مديرية المنصورة بالعاصمة عدن مساء يوم الثلاثاء.

 و توافد العشرات بينهم قيادات عسكرية وامنية ومدنية الى قاعة التاج بمدينة المنصورة لتقديم  العزاء للنائب الاول لامن العاصمة عدن علي الذيب ابومشعل الكازمي  في استشهاد ثلاثة من مرافقيه الذين سقطوا  اثناء قيامهم  بالواجب الوطني الامني في عملية تطهير مبنى البحث الجنائي بالعاصمة عدن من العناصر الإرهابية

  كما اطمئن الوافدين على صحة علي الذيب ابومشعل الكازمي الذي تعرض للاصابة بشظايا في الجانب الايمن من صدره.

 

وبدوره رحب علي الذيب ابومشعل الكازمي بالوافدين وعبر عن جزيل شكره لكل من قام بواجب العزاء واطمئن على صحته سائلاً الله تعالى ان يرحم كل الشهداء الابطال بواسع رحمته والشفاء للجرحى البواسل.


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النائب الاول لمدير امن العاصمة يستقبل العزاء في شهداء تفجير مقر البحث
استقبل النائب الاول لمدير امن العاصمة العقيد علي الذيب ابومشعل الكازمي عدن العزاء بقاعة التاج في مديرية المنصورة بالعاصمة عدن مساء يوم الثلاثاء.  و توافد




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