داعش يكشف تفاصيل عملية البحث الجنائي وينشر صور المنفذين

من الطبيعي جدا .. والى حد يشبه اليقين ان يتعض ” الانسان السوي ” حينما يمر بتجربة قاسية , وان يتعلم مما وقع
معارك وجبهات (محلك سر) أو (لا تشلوني ولا تطرحوني)، كما يروق لي وصف المعارك التي كثر الحديث عنها على مشارف
( في دبي قلنا لهم أفهموها قبل أن تفتحوها، قالوا أنتم جنوبيون عندكم ثآر مع الشمال )
أما أن يغلقونها فهذا لم
حياة الناس هذه الأيام في المدينة الحالمة ، الهادئة ، المسالمة ( غيل باوزير ) ، مدينة ( العلم و
حصاد معركه البريقة التي دامه لساعات مخلفه قتلى وجرحى من الطرفين أضافه نصر جديد آخر بمنطق "الاستقواء" الذي
البعض لا يفرق بين العمل الثوري والعمل السياسي ويزيد يريد يخضع الارادة الشعبية الجنوبية لحسابات الفلك
(مَن لا يفكر فيما يقول لا يريد أن يعرف شيئاً ممن لا يقول فيما يفكر فيه ابدا)
النتيجة النهائية للثقافة، ثقافتك
الشاعرة الجميلة صفية علي فانوس ولقبها (فانوسة) فتحت في دارها بالشيخ عثمان (منتدى أدبي ) على غرار منتدى (مي
تفجيرات عدن يوم الاحد الموافق 5نوفمبر 2017م، تؤكد على وجود مخطط كبير يقوده حزب الإصلاح وبقايا عفاش في الشرعية
لم تغني التحذيرات المسبقة للمخابرات السعودية الإماراتية للإدارة الأمريكية من مخطط إرهابي كبير للقاعدة
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