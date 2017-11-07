صور اثار قصف ميليشيا الحوثي لمدينة نجران السعودية

استهدفت مقذوفات أطلقتها عناصر من أنصار الله على مدينة نجران مساء اليوم الثلاثاء، 7 نوفمبر/تشرين الثاني، أحياء سكنية وسقطت على أحد المنازل متسببة بوقوع عدد من الإصابات.

ووفقاً للإخبارية السعودية، فقد أعلنت إمارة منطقة نجران عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "إصابة مواطن وطفلته، بالإضافة إلى إصابة مقيمَين من الجنسية الهندية، إثر سقوط المقذوفات التي أطلقت من الأراضي اليمنية من قبل عناصر الحوثيين الانقلابيين".

من جانبه، قال المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بنجران النقيب عبدالخالق علي القحطاني، إن رجال الدفاع المدني باشروا البلاغ، إذ تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، مؤكداً أن الجهات المعنية باشرت تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

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