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التحالف المدني الديمقراطي يصدر بيان تنديد واستنكار للتفجير الإرهابي بإدارة البحث الجنائي بعدن

الثلاثاء 07 نوفمبر 2017 05:00 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:

امتدادا للنهج الإرهابي الجبان الذي تنتهجه جماعات ارهابية باعت نفسها للشيطان وجندت نفسها في سبيل نشر الفوضى واستهداف الحياة وممارسة الاجرام قامت هذه الجماعات باقتحام مبنى ادارة البحث الجنائي بخور مكسر بعملية غادرة وجبانة صبيحة يوم الأحد الموافق ٥/١١/٢٠١٧ راح ضحيتها عشرات الضحايا.

 

إننا في التحالف المدني الديمقراطي باعتبارنا احد تعبيرات المجتمع المدني في عدن ندين ونستنكر باشد العبارات هذا العمل الجبان الذي قامت به قوى الشر والارهاب، ونؤكد ان استهداف عدن ومؤسساتها الامنية والعسكرية بهذه الاعمال الإرهابية المتكررة هي محاولة لإغراق عدن في دوامة الفوضى وجعلها مسرح لتصفية الحسابات.

 

وأننا نؤكد وقوفنا الكامل مع القوة الامنية في عدن قيادة ومنتسبين الذي يدفعون ضريبة ضخمة بالأرواح الى جانب وقوفنا  مع أهالينا في عدن الذي يعانون صنوف الترويع والأخطار.

عاقدين العزم على التصدي لهذا الفكر المتطرف بكل السبل والوسائل التي نمتلكها كمؤسسات مدنية تنوء بواجب الدفاع المدني المجتمعي ضد عوامل القتل وأدوات الشر والظلامية  .

 

كما نتقدم بخالص التعازي لاسر وعائلات الضحايا داعين الله ان يلهم أهليهم جميعا الصبر والسلوان ونتمنى للجرحى الشفاء العاجل.

 

صادر عن التحالف المدني الديمقراطي - عدن


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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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