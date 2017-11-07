هيومن رايتس ووتش: الصاروخ الحوثي على الرياض جريمة حرب

اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، أن الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون باتجاه العاصمة السعودية "الرياض" قد يشكّل جريمة حرب.

وقالت المنظمة، في بيان "يبدو أن الحوثيين ارتكبوا جريمة حرب بإطلاق صاروخ بالستي عشوائي على مطار مدني".

وأضافت المنظمة أن "الهجوم هو الأحدث في سلسلة غارات عشوائية بالصواريخ الباليستية شنتها قوات الحوثي- صالح على المملكة، وإن كانت أول مرة تصل العاصمة".

لكنها رأت في المقابل، أن هذا "الهجوم غير القانوني لا يبرر أن تزيد السعودية من الكارثة الإنسانية في اليمن بزيادة القيود على المساعدات إلى اليمن.

وأعلنت السعودية، السبت، أن قواتها اعترضت فوق مطار الرياض صاروخاً بالستياً أطلقه الحوثيون باتجاه العاصمة.

وبعد اعتراض الصاروخ، قرر التحالف العربي الذي تقوده السعودية إلى إغلاق منافذ اليمن الجوية والبحرية والبرية بشكل مؤقت، مبرراً ذلك "من أجل سد الثغرات الموجودة في إجراءات التفتيش الحالية والتي تسببت في استمرار تهريب تلك الصواريخ والعتاد العسكري إلى الميليشيات الحوثية".







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