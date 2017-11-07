وزير سابق يتسأل: ما الجدوى من اغلاق المطارات امام الخطوط اليمنية؟

تسأل وزير النقل السابق واعد باذيب عن أسباب إغلاق المطارات اليمنية امام شركة الخطوط الجوية اليمنية.

وقال الوزير السابق باذيب أن طيران اليمنية ينقل ركاب من والى مطارات عدن و سيئون من القاهره وعمان وبومباي، فلم اغلاقها وما الجدوى من ذلك؟.

وكان التحالف العربي قد اصدر قرارا بإغلاق المنافذ اليمنية وبينها المطارات مما أدى الى تعطل الرحلات الجوية وبات الآلاف من اليمنيين عالقين في مطارات عديدة بالعالم.

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