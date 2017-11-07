رفضت إيران، اليوم الثلاثاء، اتهامات السعودية لها بأنها مسؤولة عن صاروخ حوثي استهدف الرياض، قبل أن تعترضه الدفاعات الجوية السعودية.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، قوله إن “هذه الاتهامات غير مسؤولة واستفزازية، وفوق كل شيء”.

في الوقت نفسه، نفت وزارة الدفاع الإيرانية والحرس الثوري الإيراني، أي تورط لطهران في الهجوم الصاروخي.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قال في تصريحات سابقة أن الصاروخ الباليستي الذي اطلقه الحوثيون واستهدف العاصمة السعودية الرياض يعد عدوانا مباشرا من إيران لبلاده.

المزيد في أخبار وتقارير إيران تعلق على اتهامات السعودية لها بالمسؤولية عن صاروخ حوثي استهدف الرياض رفضت إيران، اليوم الثلاثاء، اتهامات السعودية لها بأنها مسؤولة عن صاروخ حوثي استهدف الرياض، قبل أن تعترضه الدفاعات الجوية السعودية. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن «الأحد الأسود» يثير اتهامات متضادة: من يتحمل مسؤولية الدماء؟ أثار الهجوم الدموي الذي نفذه، السبت الماضي، مسلحو تنظيم «الدولة الإسلامية» على مبنى البحث الجنائي في مديرية خورمكسر بمدينة عدن، وأدى إلى سقوط أكثر من ثلاثين الكشف عن ثلاث دول عربية يتم عبرها تهريب الأسلحة للحوثيين كشف مصدر امني في قيادة التحالف أمس الاول ، التكتيك الإيراني لتهريب السلاح النوعي إلى الميليشيات الحوثية وتطوير الأسلحة القديمة التي كانت سابقاً لدى الجيش اليمني.