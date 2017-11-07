قيادي جنوبي يدعو المغتربين الى عدم الحديث في الشأن السياسي السعودي
القيادي في الحراك الجنوبي علي باثواب
الثلاثاء 07 نوفمبر 2017 02:48 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:
عدن (عدن الغد) خاص:
دعا القيادي في الحراك الجنوبي علي باثواب المغتربين الجنوبيين الى عدم الحديث في الشأن السياسي السعودي.
وقال القيادي باثواب في تصريح لـ(عدن الغد) أن ما يحدث في السعودية من تطورات سياسية يعد شأن داخلي لا يعني المغتربين في المملكة.
وناشد باثواب المغتربين الجنوبيين في الدول الأخرى الى الابتعاد عن الشؤون السياسية لهذه الدول.
تعليقات القراء
286194
[1] خير الكلام ما قل و دل
الثلاثاء 07 نوفمبر 2017
بومحمد | جدة
خير مقالة جزاء الله خير
286194
[2] من حق السعودين يتدخلون في شاننا ولايحق لنا التدخل بشانهم
الثلاثاء 07 نوفمبر 2017
الشبواني | لندن
كم هو ذُل وهوان وخوف وخنوع الشخص حس بمرارة عندما يكون حال الجنوبين اوالمغتربين في دول الخليج اهم يصمتون ويخرصون خالص ويمنعون من الحديث بالسياسه مهما كانت عيش وتغرس لك على لقمة عيشك وانت ساك مالم الباب يفوت جمل نحن كسعوديين نعك في بلدك ونعمل مايحلو لنا لكن انت عليك ان تصمت عودو بلادكم اعز لكم من هذه المذله والعمل بهذه البلدان التي لاتعير اي قيمه للانسان الواحد يجل من تصرفات البعض كهذا صاحب المقال الذي يحث الجنوبين على الصمت
286194
[3] افدي ابوك
الثلاثاء 07 نوفمبر 2017
فاعل خير | عدن
كلام رجال صحيح البقبقه تضر ولا تنفع احترمك
شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها