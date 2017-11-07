قيادي جنوبي يدعو المغتربين الى عدم الحديث في الشأن السياسي السعودي

دعا القيادي في الحراك الجنوبي علي باثواب المغتربين الجنوبيين الى عدم الحديث في الشأن السياسي السعودي.

وقال القيادي باثواب في تصريح لـ(عدن الغد) أن ما يحدث في السعودية من تطورات سياسية يعد شأن داخلي لا يعني المغتربين في المملكة.

وناشد باثواب المغتربين الجنوبيين في الدول الأخرى الى الابتعاد عن الشؤون السياسية لهذه الدول.

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