تحليل :الصراع بين هادي والامارات قد يدفع عدن نحو المزيد من الانقسام والتشظي

سلطت احداث أمنية وقعت بمدينة عدن مؤخرا ووصلت حد اندلاع اشتباكات مسلحة بين قوات موالية للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي والحكومة الإماراتية الضوء على حالة الانقسام التي باتت تطبع المشهد السياسي والامني والعكسري في المدينة.

في مارس من العام 2015 اندلعت الحرب في مدينة عدن بين قوات شعبية توالي الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وأخرى من القوات الموالية للحوثيين وصالح وسرعان ما اعلنت السعودية والاماراتية دعمها للقوات التي تقاتل الحوثيين وصالح .

وطوال فترة الحرب بدأ ان المواقف السياسية والعسكرية للقوات التابعة لهادي والامارات والمقاومة الجنوبية منسجمة إلى حد كبير قبل تتبدل المواقف لاحقا قبل الحرب .

ورغم ان دول التحالف العربية وبينها الإمارات العربية المتحدة اعلنت اتفاقا كاملا وتوافقا للاهداف مع حكومة هادي إلا ان التنافس الأخير الذي ظهرت ملامحه عقب الحرب بدأ يطفو على على السطح مع تملك كل طرف لعدد من المعسكرات الأمنية والعسكرية.

وبدأ التنافس بين الطرفين بخصوص عدد من القضايا العادية لكنه تطور لاحقا إلى صراع سياسي حاول كل طرف عزل القوى السياسية والامنية والعسكرية الخاصة بالطرف الثانية .

وتصاعد الخلاف بين الطرفين ليصل إلى قرار اتخذه هادي وقضى باقالة عدد من المحافظين المقربين من دولة الإمارات العربية المتحدة ليصل الصراع إلى مستوى عال من الخطورة .

وردت الإمارات على خطوات الاقالة التي اصدرها هادي بتعزيز القوات العسكرية التابعة لها على الأرض والتي تسيطر على مناطق واسعة من محافظات جنوبية وازاحة قوات تابعة لهادي من عدد من المواقع الهامة كان اخرها ميناء الزيت بمديرية البريقة بعدن .

وتسبب الصراع بين الطرفين بتأزيم الوضع الأمني والعسكري في عدن مؤخرا وهي المدينة التي عانت ظروفا بالغة الصعوبة بسبب الحرب الأخيرة .

ويقول مواطنون من أهالي المدينة ان هذا الصراع انعكس سلبا على حياتهم حيث باتت غالبية المؤسسات الحكومية غير قادرة على اداء مهامها.

وقبل أيام منع جنود قوة أمنية تابعة للتحالف العربي تسيطر على مبنى إدارة المحافظة بالمعلا وكيل المحافظة احمد سالمين من الدخول إلى المبنى عقب منع سابق للمحافظ عبدالعزيز المفلحي من دخول مبنى المحافظة أو العمل بعدن .

ورغم ان مدينة عدن مرت بظروف صعبة خلال فترة الحرب إلا ان الظروف الحالية التي تعيشها عدن وبسبب حالة الانقسامات باتت اصعب واسوأ.

وحتى اليوم لاتملك مدينة كعدن قدرة إدارة شئونها فالمدينة تعاني شحا في الوقود وانقطاعات متواصلة للتيار الكهربائي وضعفا شاملا لقطاع الخدمات .

ووتعالى الاصوات في عدن أكثر من مرة إلى ضرورة حسم الخلافات بين الطرفين ويقول مواطنون أنهم المتضرر الاكبر من تفاقم حالة الاختلاف هذه.

ويوم الاثنين قال وزير التربية والتعليم في حكومة الشرعية ان هذا الصراع يجب ان يتوقف وان يتسلم طرف من الأطراف مسئولية إدارة مدينة عدن .

وقال عبدالله لملس ان الصراع الحاصل في المدينة تسبب بعجز شامل لكل الادارات ومنع المؤسسات الحكومية من اداء مهامها.

ويوم الأحد هاجم متطرفون من داعش مبنى البحث الجنائي بخور مكسر وهو وماتسبب بمقتل العشرات من العسكريين في واحد من اسوأ الهجمات دموية بعدن .

وتبادلت مؤسسات أمنية وعسكرية مختلفة اتهامات حادة بهذا الخصوص والقى كل طرف مسئولية التقصير عن هذا الهجوم على الطرف الاخر.

ويبدي الأهالي في عدن تخوفهم من توسع حالة الخلافات وتعمقها وصولا إلى مصادمات عسكرية قد لايمكن السيطرة عليها مستقبلا .

وتدعو الأطراف المعتدلة كافة أطراف الصراع إلى ضرورة تسوية هذه الخلافات باسرع وقت ممكن.

ويرى مراقبون ان تواصل الصراع بين الطرفين قد يدفع المدينة التي تحاول التعافي من الحرب صوب مزيدا من التشظي والانقسام .

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