ناقش وزير الزراعة والري المهندس احمد بن احمد الميسري مع المدير الاقليمي لمنظمة الفاو عبدالسلام ولد احمد في العاصمة المصرية القاهرة سبل التعاون المشترك في تنفيذ خطة الفاو للمشاريع المقدمة لليمن في قطاع الزراعة .

واكد الوزير في الاجتماع على ضرورة اعداد خطة تطويرية للمشاريع الخاصة بتحسين قطاع الزراعة في اليمن للاعوام الثلاث القادمة 2018 - 2019 - 2020م وذلك بالشراكة مع منظمة الفاو ، واستهداف جميع المحافظات والمديريات اليمنية .. موضحا بأهمية معرفة نوعية المشاريع حسب احتياجات كل محافظة ومديرية والتكلفة التي تحتاجها لمختلف قطاعات الزراعة وبشكل متوازن للوصول الى جميع المناطق حتى التي لم يصل اليها نشاط الفاو من قبل .

كما أكد الوزير علئ ضرورة اعطى مجال التدريب والتأهيل اهمية استثنائية في المشاريع التطويرية التي سيتم تنفيذها قريبا .

وتم في الاجتماع الاتفاق على دعم مختبرات الحجر النباتي في محافظة عدن بما يلزم من مستلزمات ضرورية و تجهيزات حديثة الى جانب ما قدموه من دعم لمختبرات الحجر البيطري .

من جانبه اكد المدير الاقليمي على دعم المنظمة للوزارة وقطاع الزراعة باليمن بما يلزم في احتياجات ومتطلبات للمشاريع التطويرية في كل المجالات والقطاعات لتحسين القطاع الزراعي بما يخدم المزارع والدولة .. موضحا بان المنظمة تسعى الى توسيع طاقم مكتبها بعدن وزيادة كوادرها بحسب البرامج التطويرية المتفق عليها مع الوزير ، كما سيتم التنسيق المباشر مع الوزارة في عملية تنفيذ المشاريع في كل المحافظات المستهدفة .

حضر اللقاء ممثل الفاو في اليمن صلاح الحاج حسن .

المزيد في أخبار وتقارير تحليل :الصراع بين هادي والامارات قد يدفع عدن نحو المزيد من الانقسام والتشظي سلطت احداث أمنية وقعت بمدينة عدن مؤخرا ووصلت حد اندلاع اشتباكات مسلحة بين قوات موالية للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي والحكومة الإماراتية الضوء على حالة الانقسام وزير الزراعة يلتقي المدير الاقليمي للفاو في القاهرة ناقش وزير الزراعة والري المهندس احمد بن احمد الميسري مع المدير الاقليمي لمنظمة الفاو عبدالسلام ولد احمد في العاصمة المصرية القاهرة سبل التعاون المشترك في تنفيذ رئيس الجمهورية يحث محافظ المهرة على مكافحة التهريب والحد منه استقبل فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية الْيَوْمَ محافظ المهرة محمد كده واستمع منه الى وضع المحافظة وما تشهده من تحول على مختلف المجالات.وحث فخامة