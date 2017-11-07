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رئيس الجمهورية يحث محافظ المهرة على مكافحة التهريب والحد منه

الثلاثاء 07 نوفمبر 2017 01:44 مساءً
الرياض (عدن الغد) سبأ نت:

استقبل فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية الْيَوْمَ محافظ المهرة محمد كده واستمع منه الى وضع المحافظة وما تشهده من تحول على مختلف المجالات.

وحث فخامة الرئيس المحافظ على تعزيز الجهود والتكامل مع مختلف الأجهزة التنفيذية والامنية لتحقيق الاستقرار المنشود الذي تتمتع به المهره بصورة عامة.. مؤكدا على أهمية تعزيز الموارد والارتباط المباشر مع البنك المركزي لتفعيل وتعزيز الدورة المالية.

وشدد على أهمية مكافحة التهريب والحد منه .

فيما وضع المحافظ فخامة الرئيس امام صورة عن اوضاع المحافظة وما تشهده من استقرار وحركة تنموية لامست مختلف جوانب الحياة خدمة لابناء المحافظة.. متطرقا الى عدد من المشاريع الطموحة التي تعمل قيادة المحافظة على تحقيقها في إطار خططها الواعدة.

وأشار الى ما تم إنجازه لعقد المؤتمر الاستثماري الاول الذي تزمع قيادة المحافظة أقامتها بالمهرة تحت رعاية فخامة الرئيس خلال ديسمبر القادم للوقوف على فرص الاستثمار وافاقه الطموحة والمتاحة.


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رئيس الجمهورية يحث محافظ المهرة على مكافحة التهريب والحد منه
استقبل فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية الْيَوْمَ محافظ المهرة محمد كده واستمع منه الى وضع المحافظة وما تشهده من تحول على مختلف المجالات.وحث فخامة




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