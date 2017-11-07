هددت مليشيات الحوثي باستهداف الملاحة البحرية في البحر الأحمر في حال شن التحالف العربي أي عملية عسكرية في الساحل الغربي.

وكتب المتحدث باسم جماعة الحوثي محمد عبد السلام في تغريده نشرها في حسابه بموقع “تويتر”، "أي حماقة للعدو في الساحل الغربي للبلاد فسيتخذ الشعب اليمني قراره الحاسم في البحر الأحمر".

وجاءت تغريدة عبدالسلام في ظل تصعيد عسكري للتحالف العربي في اليمن.

وأكد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد أن ضلوع النظام الإيراني في تزويد الميليشيات الحوثية بالصواريخ يعد عدواناً عسكرياً ومباشراً من قبل النظام الإيراني، وقد يرقى إلى اعتباره عملاً من أعمال الحرب ضد المملكة يأتي هذا عقب استهداف مليشيات الحوثي للعاصمة السعودية الرياض بصاروخ ايراني الصنع.

هذا وقد اعلن التحالف العربي حظر جوي وبحري وإغلاق كافة الموانئ الجوية والبحرية في اليمن لاسباب لم يكشف عنها بعد.

ومن جهتها وجهت منظمة الأمم المتحدة انذارا هاما لجميع السفن والبواخر الراسية في مينائي الحديدة والصليف بالمغادرة فوراً، لضمان سلامتها وسلامة طواقمها وتحسباً لعمليات عسكرية كبرى قد يشنها التحالف في الايام القليلة القادمة.

المزيد في أخبار وتقارير الحوثيون يهددون بإستهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر هددت مليشيات الحوثي باستهداف الملاحة البحرية في البحر الأحمر في حال شن التحالف العربي أي عملية عسكرية في الساحل الغربي. وكتب المتحدث باسم جماعة الحوثي محمد عبد ارتفاع الحصيلة النهائية لضحايا الهجوم الإرهابي بعدن إلى 46 شهيداً و 47 جريحاً ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف، صباح يوم الأحد الماضي، إدارة البحث الجنائي بالعاصمة المؤقتة عدن، إلى 46 شهيداً و 47 جريحاً. وقال مصدر مسؤول في وزارة بعد إغلاق التحالف للمنافذ.. اليمنية تعلق رحلاتها حتى إشعار آخر أعلنت الخطوط الجوية اليمنية تعليق رحلاتها من وإلى اليمن حتى إشعار آخر. دعت الخطوط الجوية اليمنية جميع المسافرين الحاصلين على حجوزات مسبقة الابقاء على هواتفهم