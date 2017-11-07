الحوثيون يهددون بإستهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر
عدن (عدن الغد) خاص:
هددت مليشيات الحوثي باستهداف الملاحة البحرية في البحر الأحمر في حال شن التحالف العربي أي عملية عسكرية في الساحل الغربي.
وكتب المتحدث باسم جماعة الحوثي محمد عبد السلام في تغريده نشرها في حسابه بموقع “تويتر”، "أي حماقة للعدو في الساحل الغربي للبلاد فسيتخذ الشعب اليمني قراره الحاسم في البحر الأحمر".
وجاءت تغريدة عبدالسلام في ظل تصعيد عسكري للتحالف العربي في اليمن.
وأكد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد أن ضلوع النظام الإيراني في تزويد الميليشيات الحوثية بالصواريخ يعد عدواناً عسكرياً ومباشراً من قبل النظام الإيراني، وقد يرقى إلى اعتباره عملاً من أعمال الحرب ضد المملكة يأتي هذا عقب استهداف مليشيات الحوثي للعاصمة السعودية الرياض بصاروخ ايراني الصنع.
هذا وقد اعلن التحالف العربي حظر جوي وبحري وإغلاق كافة الموانئ الجوية والبحرية في اليمن لاسباب لم يكشف عنها بعد.
ومن جهتها وجهت منظمة الأمم المتحدة انذارا هاما لجميع السفن والبواخر الراسية في مينائي الحديدة والصليف بالمغادرة فوراً، لضمان سلامتها وسلامة طواقمها وتحسباً لعمليات عسكرية كبرى قد يشنها التحالف في الايام القليلة القادمة.
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