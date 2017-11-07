بعد إغلاق التحالف للمنافذ.. اليمنية تعلق رحلاتها حتى إشعار آخر

أعلنت الخطوط الجوية اليمنية تعليق رحلاتها من وإلى اليمن حتى إشعار آخر.

دعت الخطوط الجوية اليمنية جميع المسافرين الحاصلين على حجوزات مسبقة الابقاء على هواتفهم المسجلة في حجوزاتهم لدى اليمنية مفتوحة لكي يتم التواصل معهم في أي وقت.

وقالت في بيان نشر على موقعها الالكتروني: نظراً لعدم منحنا تصاريح التشغيل للرحلات من قبل غرفة التحالف ، تعتذر الخطوط الجوية اليمنية عن تعليق جميع رحلاتها حتى إشعارٍ آخر ، وسيتم إبلاغ المسافرين الحاصلين على حجوزات مسبقة معنا بأية مستجدات خلال الايام القليلة القادمة.

وكان التحالف العربي قد أعلن قبل يومين إغلاق المنافذ اليمنية.

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