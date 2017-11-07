بعد إغلاق التحالف للمنافذ.. اليمنية تعلق رحلاتها حتى إشعار آخر
طيران اليمنية
الثلاثاء 07 نوفمبر 2017 12:45 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:
عدن (عدن الغد) خاص:
أعلنت الخطوط الجوية اليمنية تعليق رحلاتها من وإلى اليمن حتى إشعار آخر.
دعت الخطوط الجوية اليمنية جميع المسافرين الحاصلين على حجوزات مسبقة الابقاء على هواتفهم المسجلة في حجوزاتهم لدى اليمنية مفتوحة لكي يتم التواصل معهم في أي وقت.
وقالت في بيان نشر على موقعها الالكتروني: نظراً لعدم منحنا تصاريح التشغيل للرحلات من قبل غرفة التحالف ، تعتذر الخطوط الجوية اليمنية عن تعليق جميع رحلاتها حتى إشعارٍ آخر ، وسيتم إبلاغ المسافرين الحاصلين على حجوزات مسبقة معنا بأية مستجدات خلال الايام القليلة القادمة.
وكان التحالف العربي قد أعلن قبل يومين إغلاق المنافذ اليمنية.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها