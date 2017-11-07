ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف، صباح يوم الأحد الماضي، إدارة البحث الجنائي بالعاصمة المؤقتة عدن، إلى 46 شهيداً و 47 جريحاً.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بتصريح رسمي لموقع وزارة الداخلية، إن الهجوم الإرهابي الغادر أسفر عن استشهاد 46 شخصاً منهم 35 شهيداً في هيئة مستشفى الجمهورية النموذجي العام بعدن، و 6 شهداء في مستشفى الصليب الأحمر و 5 شهداء تم العثور عليهم تحت الأنقاض، إضافة إلى 47 جريحاً بجراح مختلفة في عدد من مستشفيات عدن.

وكانت وحدات مختلفة من القوات الأمنية والعسكرية استكملت عملياتها في تطهير إدارة البحث الجنائي بعدن من الإرهابيين، وذلك عقب العملية الإرهابية التي استهدفت بوابة وحراسة البحث الجنائي بسيارة مفخخة أعقبه اقتحام المبنى من قِبل عناصر إرهابيين بينهم أربعة يرتدون أحزمة ناسفة فجّروا أنفسهم خلال فيام قوات الأمن بتطهير المبنى.

المزيد في أخبار وتقارير الحوثيون يهددون بإستهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر هددت مليشيات الحوثي باستهداف الملاحة البحرية في البحر الأحمر في حال شن التحالف العربي أي عملية عسكرية في الساحل الغربي. وكتب المتحدث باسم جماعة الحوثي محمد عبد ارتفاع الحصيلة النهائية لضحايا الهجوم الإرهابي بعدن إلى 46 شهيداً و 47 جريحاً ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف، صباح يوم الأحد الماضي، إدارة البحث الجنائي بالعاصمة المؤقتة عدن، إلى 46 شهيداً و 47 جريحاً. وقال مصدر مسؤول في وزارة بعد إغلاق التحالف للمنافذ.. اليمنية تعلق رحلاتها حتى إشعار آخر أعلنت الخطوط الجوية اليمنية تعليق رحلاتها من وإلى اليمن حتى إشعار آخر. دعت الخطوط الجوية اليمنية جميع المسافرين الحاصلين على حجوزات مسبقة الابقاء على هواتفهم