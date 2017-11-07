ارتفاع الحصيلة النهائية لضحايا الهجوم الإرهابي بعدن إلى 46 شهيداً و 47 جريحاً
عدن (عدن الغد)خاص:
ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف، صباح يوم الأحد الماضي، إدارة البحث الجنائي بالعاصمة المؤقتة عدن، إلى 46 شهيداً و 47 جريحاً.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بتصريح رسمي لموقع وزارة الداخلية، إن الهجوم الإرهابي الغادر أسفر عن استشهاد 46 شخصاً منهم 35 شهيداً في هيئة مستشفى الجمهورية النموذجي العام بعدن، و 6 شهداء في مستشفى الصليب الأحمر و 5 شهداء تم العثور عليهم تحت الأنقاض، إضافة إلى 47 جريحاً بجراح مختلفة في عدد من مستشفيات عدن.
وكانت وحدات مختلفة من القوات الأمنية والعسكرية استكملت عملياتها في تطهير إدارة البحث الجنائي بعدن من الإرهابيين، وذلك عقب العملية الإرهابية التي استهدفت بوابة وحراسة البحث الجنائي بسيارة مفخخة أعقبه اقتحام المبنى من قِبل عناصر إرهابيين بينهم أربعة يرتدون أحزمة ناسفة فجّروا أنفسهم خلال فيام قوات الأمن بتطهير المبنى.
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