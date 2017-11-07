لقور: الشرعية أصبحت نقطة ضعف التحالف العربي

قال السياسي الجنوبي الدكنور حسين لقور أن الشرعية اليمنية أصبحت نقطة ضعف للتحالف العربي.

وكتب الدكتور لقور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن "الفرص التي قدمها المجتمع الدولي للشرعية في بداية الأزمة لم تستفد منها الشرعية في حسم الصراع مع الحوثة والمخلوع مبكرا ستتحول إلى مخاطر ضدها".

واضاف الدكتور لقور "حالة الجمود التي تشهدها جبهات القتال إلا فرقعات من قوات الشرعية وبعد تفشي الفساد فيها والنهب وانهيار العملة وفقدان مصداقيتها أصبحت نقطة ضعف التحالف".

وأشار الى "إن لم يتم تغيير كبير وجذري في تركيبة الشرعية وبشكل سريع فانها ستصبح خارج كل حسابات التسويات العسكرية والسياسية القادمة لانها اثبتت عجزها".

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