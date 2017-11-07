الأمم المتحدة تطالب السفن الراسية في ميناء الحديدة بالمغادرة
ميناء الحديدة
الثلاثاء 07 نوفمبر 2017 11:06 صباحاً
الحديدة (عدن الغد) خاص:
الحديدة (عدن الغد) خاص:
طالبت الأمم المتحدة السفن والبواخر بمغادرة مينائي الحديدة والصليف فوراً.
وجاء هذا التحذير من قبل فريق الامم المتحدة المسؤول عن تفتيش البواخر فى الموانئ الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي وصالح بعد اعلان التحالف العربي اغلاق المنافذ البحرية والجوية والبرية فى اليمن .
واعتبرت مصادر فى ميناء الحديدة أن هذا التحذير هو امنى من اجل سلامة السفن والبضائع فى اشارة حسب مراقبين الى تصعيد عسكري عنيف من قبل قوات التحالف على المناطق التى يسيطر عليها جماعة الحوثي وصالح .
وأصد التحالف العربي أمس الأول السبت قرارا باغلاق جميع المنافذ اليمنية البحرية والجوية والبرية بعد استهداف الحوثيين للعاصمة السعودية الرياض بصاروخ حراري.
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