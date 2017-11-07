استغلت قناة الجزيرة القطرية، حادث اعتراض القوات الجوية السعودية، مساء السبت الماضي، لصاروخ أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض، للإمعان في تشويه حقيقة الحدث، عندما حاولت هيئة التحرير في القناة القيام بالمهمة التي فشل الصاروخ في تأديتها.

وقد لاحظ نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن «الجزيرة» تجاهلت اعتراض الصاروخ بنجاح من دون أن يخلف أضراراً مادية، أو بشرية، وعمدت القناة القطرية إلى لعب دورها المعتاد في تزييف الحقائق متى ما خالفت سياسة حكام الدوحة.



وبادرت «الجزيرة» ببث لقطات من تظاهرة قديمة في الكويت فرقتها قوات الأمن، لتقول إنها صور تأتيها من السعودية، محاولة إظهار هلع السكان، واستضافت للتعليق على ذلك مساعد الناطق باسم الحوثيين، ومنحته صفة نائب المتحدث باسم الجيش اليمني.

وتعيد هذه الحادثة إلى الأذهان، تلك الاتهامات التي طالت القناة خلال ما عرف بالربيع العربي.



ولم يستغرب النشطاء السعوديون مما قامت به القناة التي لم تكتف بالتحول إلى بوق للحوثيين، بل بدت جاهزة لمساعدتهم في تحقيق ما فشلت صواريخهم في تحقيقه، ولو عبر فيديو مفبرك، وحيلٍ لم تعد تنطلي على الكثيرين في العالم العربي.

المزيد في أخبار وتقارير «الجزيرة» تفبرك فيديو عن صاروخ الحوثي بالرياض استغلت قناة الجزيرة القطرية، حادث اعتراض القوات الجوية السعودية، مساء السبت الماضي، لصاروخ أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض، للإمعان في تشويه حقيقة الحدث، عندما الحوثيون يختلقون أزمة نفطية في صنعاء لإنعاش السوق السوداء تشهد العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة الانقلابيين الحوثيين والموالين للرئيس المخلوع، علي عبدالله صالح، أزمة في المشتقات النفطية، وارتفاع أسعارها، نساء المكلا يستبدلن الصراخ بالزغاريد فرحا بعودة الكهرباء استبدلت نساء مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت الطريقة التقليدية من الصراح فرحا وابتهاجا بعودة التيار الكهربائي بالزغاريد! حيث تتعالى أصوات زغاريد النساء من