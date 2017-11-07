MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الثلاثاء 07 نوفمبر 2017 09:25 صباحاً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير نساء المكلا يستبدلن الصراخ بالزغاريد فرحا بعودة الكهرباء
أخبار وتقارير

نساء المكلا يستبدلن الصراخ بالزغاريد فرحا بعودة الكهرباء

الثلاثاء 07 نوفمبر 2017 02:19 صباحاً
المكلا(عدن الغد)خاص:

استبدلت نساء مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت  الطريقة التقليدية من الصراح فرحا وابتهاجا بعودة التيار الكهربائي بالزغاريد!

حيث تتعالى أصوات زغاريد النساء من البيوت فور عودة التيار الكهربائي الذي فاقت ساعات انقطاعه 12 ساعة باليوم.

أهالي المدينة قالوا أن معاناتهم مع الكهرباء تتضاعف يوما بعد يوم، مع ازدياد ساعات الانقطاع بالتدريج حتى استاءت حالة الكثير من المرضى بالمنازل أو حتى المستشفيات وتعطلت الكثير من الأعمال.

ويعود سبب ازدياد انقطاعات الكهرباء لتناقص مخزون مادة المازوت التي تعمل عليها مولدات المؤسسة العامة للكهرباء الحكومية أو المولدات الأخرى التي تم استئجارها وهو ما ينذر بكارثة إنسانيه قد تؤدي لتصعيد من قبل المواطنين.


المزيد في أخبار وتقارير
«الجزيرة» تفبرك فيديو عن صاروخ الحوثي بالرياض
استغلت قناة الجزيرة القطرية، حادث اعتراض القوات الجوية السعودية، مساء السبت الماضي، لصاروخ أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض، للإمعان في تشويه حقيقة الحدث، عندما
الحوثيون يختلقون أزمة نفطية في صنعاء لإنعاش السوق السوداء
تشهد العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة الانقلابيين الحوثيين والموالين للرئيس المخلوع، علي عبدالله صالح، أزمة في المشتقات النفطية، وارتفاع أسعارها،
نساء المكلا يستبدلن الصراخ بالزغاريد فرحا بعودة الكهرباء
استبدلت نساء مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت  الطريقة التقليدية من الصراح فرحا وابتهاجا بعودة التيار الكهربائي بالزغاريد! حيث تتعالى أصوات زغاريد النساء من




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
قبل قليل : اصابة النائب الاول لمدير امن عدن وسقوط شهيد وجريحين من مرافقيه اثر تفجير انتحاري بمبنى البحث الجنائي بعدن
تأكيدا لمصداقية (عدن الغد) : وزارة الدفاع حذرت امن عدن من هجوم وشيك للجماعات الارهابية (وثيقة رسمية)
حصري : الاستخبارات العسكرية بعدن أبلغت إدارة الأمن بوجود هجوم لداعش قبل 4 أيام
وكالة دولية : السعوديون يمنعون هادي من العودة الى عدن والرجل تقدم بأكثر من طلب لكن دون جدوى
قوات الحزام الأمني تعثر على طائرة بدون طيار في منزل قيادي في القاعدة بالمحفد
مقالات الرأي
لم تغني التحذيرات المسبقة للمخابرات السعودية الإماراتية للإدارة الأمريكية من مخطط إرهابي كبير للقاعدة
وحتى يتم الاستفادة من اخطاء الماضي واصلاح ما افسده الدهر وعطلوه الفاشلون والغوغائيون على الساحة الجنوبية
البحث الجنائي عدن خورمكسر قصة نصر جديدة  كتبها أبطال معركة البحث الجنائي في خورمكسر عدن الأشاوس ، اجتمع
       لستُ رجل أمن، ولكن سأتحدث كمواطن لديه هموم أمنية تنغّص حياته اليومية ويشعر بإمكانية تحسين
  السيادية يا سادة هي الكذبة التي كانوا يستعملونها بعد كل جريمة نهب وسرقه تحصل في وطني المظلوم/  
إذا التفت المرء عن يساره واليمين ونظر إلى أمامه وخلفه لن يجد أمامه أقتصاداً يتدلل امام عينية فهو لا يزال
  تتسارع الأحداث تباعا في معارك الشرف والبطولة التي يخوضها أبطال الجيش  الوطني والمقاومة ضد ميليشيات
نظرية تقاطع المصالح أو تنفيذ الخدمات المتبادلة بين الاعداء / الاصدقاء كما اتضح من وثائق بن لادن التي أفرجت
أنها موجعة حقاً تلك الضربة المباغة صباح اليوم لإدارة الأمن في خورمكسر قلب عدن وهي أكبر عملية إرهابية تنفذ في
يجب على كل الاخوة الشرفاء في الشمال وبعض الاخوة في الجنوب ان أرادوا الامن والخير لليمن شمال كان او جنوب يجب
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
الدكتوراه بامتياز للباحث صلاح ناصر الحربي من جامعة صنعاء
الف الف مبروك التفوق والنجاح
وفيات
صبراً آل الغنيمي
ميناء عدن ينعي استشهاد الشهيد البطل اسامة اديب احدى قوة امن ميناء المعلا
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017