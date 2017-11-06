محافظ الضالع يدين العمل الإجرامي الذي إستهدف مقر البحث الجنائي بعدن



أدان محافظ محافظة الضالع، فضل محمد الجعدي، بأشد العبارات، العمل الإرهابي الذي استهدف يوم امس، مقر البحث الجنائي بالعاصمة عدن، وراح ضحيته اكثر من 20 شهيدًا وعددًا من الجرحى من افراد أمن عدن وسجناء استخدمهم الإرهابين دروعًا بشرية.

وقال الجعدي، في بيان له اليوم، حصلت "عدن الغد" على نسخة منه، " ان العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف مقر البحث الجنائي بعدن، يأتي في إطار مسلسل العنف والدموية التي دأبت الخلايا الارهابية التابعة لنظام صنعاء ومن يقف في صفها على تنفيذه، منذ تحرير العاصمة والمحافظات المجاورة لها، من ميليشيات الحوثي وصالح، بهدف الإنتقام من النصر المؤزر، وعرقلة النجاحات الكبيرة التي يحققها أمن عدن بقيادة اللواء شلال علي شائع، في القضاء على الإرهاب وتطهير العاصمة منه، كما أنه محاولة بائسة لإيقاف الانتصارات المتتالية على الارهاب في المحافظات المجاورة لعدن".

واضاف " لقد حذرنا مرارًا من إتخاذ أي قرارات أو إجراءات خارجة عن العهد الوطني، الذي يضع محاربة الإرهاب ثاني أهم هدف يجب تحقيقه بعد طرد الميليشيات، لكن ذلك لم يتم، الأمر الذي أتاح الفرصة أمام الإرهاب لإلتقاط أنفاسه والعودة من جديد على نحو أكثر لؤمًا وإجرامية.. كما أن التحريض المكثف واللامسئول الذي تكيله جهات معروفة، ضد الأمن وضد عملية إستعادة مؤسسات الدولة والتمهيد لإعادة الإعمار، باعتبار ذلك مخالفًا لأدبياتها السياسية، ومقلقًا لوجوديتها الهشة، المبنية على ديمومة الصراعات والحروب والرعب اليومي، خلال الفترة الماضية، ماهو إلا جزء أساسي من هذا العمل الاجرامي والخسيس".

وأشاد الجعدي بالعملية البطولية والملحمية التي نفذها افراد أمن عدن، والتي أفضت الى تطهير مقر البحث الجنائي، من الإرهابيين المدججين بالأسلحة والأحزمة الناسفة، معبرًا عن أصدق تعازيه لأسر الشهداء، ومتمنيًا الشفاء العاجل للجرحى، مؤكدًا في ذات السياق تأييد السلطة المحلية بمحافظة الضالع لكل الإجراءات التي يتخذها أمن عدن، لمحاربة التطرف والإرهاب واجتثاثه وتجفيف منابعه.

المزيد في أخبار وتقارير قرقاش: استهداف الحوثي الفاشل للرياض بصواريخ باليستية إيرانية تطور خطير قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن استهداف الحوثي الفاشل للرياض بصواريخ بالستية إيرانية تطور خطير يضع الأولويات في نصابها محافظ الضالع يدين العمل الإجرامي الذي إستهدف مقر البحث الجنائي بعدن أدان محافظ محافظة الضالع، فضل محمد الجعدي، بأشد العبارات، العمل الإرهابي الذي استهدف يوم امس، مقر البحث الجنائي بالعاصمة عدن، وراح ضحيته اكثر من 20 شهيدًا القاضي الهتار : العمليات الانتحارية والإرهابية محرمة شرعاً وقانوناً اشاد القاضي حمود الهتار رئيس المحكمة العليا بجهود الأجهزة الأمنية وقوات التحالف العربي في مكافحة الإرهاب بمدينة عدن وقال :"إن العمليات الإنتحارية والإرهابية قد