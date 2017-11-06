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لماذا خلت قائمة المطلوبين للتحالف العربي من القيادات الموالية للمخلوع صالح؟!

الاثنين 06 نوفمبر 2017 06:46 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:

أصدر التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن قائمة بأسماء قيادات في تحالف الانقلابيين وصنفتهم من الإرهابيين.

وأعلن التحالف العربي عن مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات تقود الى هذه الشخصيات.

وضمت القائمة 40 قياديا من تحالف الانقلاب المسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء يتقدمهم عبدالملك زعيم الجماعة.

وخلت قائمة المطلوبين من قبل التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن من قيادات حزب المؤتمر السياسية والعسكرية.

وآثار خلو قائمة المطلوبين من القيادات العسكرية الموالية للرئيس المخلوع صالح تساؤلات بين اليمنيين. 

وأكد محللون سياسيون أن القائمة التي أعلن عنها مساء أمس الأحد لم تضم أي قيادي في حزب المؤتمر أو الرئيس السابق أو قيادات عسكرية في الحرس والتي تقاتل إلى جانب مليشيات الحوثي في كافة الجبهات.

وأضاف المحللون أن قوات التحالف العربي ترى أن حزب المؤتمر عبارة عن حزب سياسي متحالف مع الحوثيين ويمكن التفاوض معه، فيما يرى آخرون عكس ذلك مشيرين إلى أن قيادات حزب المؤتمر والرئيس اليمني السابق متورطة في الانقلاب مع مليشيات الحوثي على مؤسسات الدولة وتسليم كافة المعسكرات الموالية لها لمليشيات الانقلاب في مختلف المحافظات التي يسيطرون عليها ومن بينها منظومة الصواريخ التي كان يسيطر عليها الرئيس اليمني السابق في معسكر ألوية الصواريخ في جبل عطان والتي كان يقودها اللواء محمد العاطفي وزير الدفاع الحالي في حكومة بن حبتور والذي أعلن مؤخرا ولاءه للحوثيين.

وأشار مراقبون أن قوات التحالف العربي بقيادة السعودية تعتقد أن مليشيات الحوثي هي من تملك زمام الأمور في المعارك بمختلف الجبهات كما أنها تسيطر بالكامل على كافة عمليات تصنيع وإطلاق الصواريخ التي تستهدف المملكة العربية السعودية وآخرها العاصمة الرياض مساء أمس الاول السبت.


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