رئيس الجمهورية يعزي اسر شهداء البحث الجنائي بعدن

بعث فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ،اليوم،برقية عزاء ومواساة إلى اسر شهداء الحادث الإرهابي الذي استهدف مبنى البحث الجنائي بالعاصمة المؤقتة عدن يوم امس الاحد.



واكد رئيس الجمهورية ان مثل هذه الاعمال الإرهابية التي تستهدف الأبرياء وتروع الامن والاستقرار لن تمت بصلة لديننا الإسلامي الحنيف،واخلاقنا وقيمنا الإنسانية..مشيراً الى انه سيتم ملاحقة العناصر الإرهابية الى اوكارها وسيتم الاقتصاص منهم جراء أعمالهم الاجرامية بحق أبناء الشعب اليمني.



وشدد فخامة الرئيس على ضرورة الوقوف صفاً واحداً لمواجهة العناصر الإرهابية التي تسعي لزعزعة امن واستقرار العاصمة المؤقتة عدن وبقية المدن والمحافظات المحررة خاصة بعد ان شهدت الى تطور ملحوظ في تقديم الخدمات العامة للمواطنين واستباب الامن وتطبيع الحياة في كافة المجالات.



وعبر رئيس الجمهورية عن احر التعازي وصادق المواساة الى اسر واقارب الشهداء بهذا المصاب الأليم..سائلاً الله العلي القدير ان يتغمدهم بواسع رحمته،وان يسكنهم فسيح جناته،ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وان يمن على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل.

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