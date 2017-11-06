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رئيس الجمهورية يعزي اسر شهداء البحث الجنائي بعدن

الاثنين 06 نوفمبر 2017 04:57 مساءً
الرياض (عدن الغد) سبأ نت:

بعث فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ،اليوم،برقية عزاء ومواساة إلى اسر شهداء الحادث الإرهابي الذي استهدف مبنى البحث الجنائي بالعاصمة المؤقتة عدن يوم امس الاحد.

واكد رئيس الجمهورية ان مثل هذه الاعمال الإرهابية التي تستهدف الأبرياء وتروع الامن والاستقرار لن تمت بصلة لديننا الإسلامي الحنيف،واخلاقنا وقيمنا الإنسانية..مشيراً الى انه سيتم ملاحقة العناصر الإرهابية الى اوكارها وسيتم الاقتصاص منهم جراء أعمالهم الاجرامية بحق أبناء الشعب اليمني.

وشدد فخامة الرئيس على ضرورة الوقوف صفاً واحداً لمواجهة العناصر الإرهابية التي تسعي لزعزعة امن واستقرار العاصمة المؤقتة عدن وبقية المدن والمحافظات المحررة خاصة بعد ان شهدت الى تطور ملحوظ في تقديم الخدمات العامة للمواطنين واستباب الامن وتطبيع الحياة في كافة المجالات.

وعبر رئيس الجمهورية عن احر التعازي وصادق المواساة الى اسر واقارب الشهداء بهذا المصاب الأليم..سائلاً الله العلي القدير ان يتغمدهم بواسع رحمته،وان يسكنهم فسيح جناته،ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وان يمن على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل. 

 

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تعليقات القراء
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[1] اللهم زدهم ثم زدهم ثم زدهم
الاثنين 06 نوفمبر 2017
واحد من الناس | امريكا
اللهم اننا نعلم انهم لم يتعلموا الدرس ولن يتوبوا اليك ولن يعتذروا لعدن وأبنائها عن جرائمهم لذا نعيد ما قلناه في دعاء المظلوم العدني : ((اللهم زدهم ثم زدهم ثم زدهم)). امين ثم امين ثم امين



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