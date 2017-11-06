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بلال غلام : هجوم البحث الجنائي دليل اخطاء جنوبية كثيرة ارتكبت عقب الحرب وحان الوقت للمراجعة

الاثنين 06 نوفمبر 2017 01:24 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

قال الباحث في تاريخ شئون مدينة عدن الباحث بلال غلام حسين ان الهجوم الدامي الذي تعرضت له إدارة البحث الجنائي بخور مكسر يوم الأحد كان نتاج اخطاء جنوبية كثيرة ارتكبت عقب الحرب الأخيرة بينها عدم ايجاد مؤسسات أمنية حقيقية .

واكد غلام ان أن ما حصل في الأمس من دمار وزهق في الأنفس والأرواح لا يدع مجال للشك في أن هنالك أخطاء أرتكبناها بحق مدينتنا وبحق أنفسنا منذ انتهاء الحرب.

وأضاف قائلا :"  وبدلاً من أن نراجع أنفسنا ونساهم يدا بيد في إصلاح بلدنا وتتبيث الأمن والاستقرار والتنمية، سعينا في محاربة بعض وقسمنا أنفسنا إلى مليشيات وقبائل وأعراق التي وسعت الهوة والفرقة بيننا مما جعل العدو يتسلل من بيننا كما تسلل الشيطان إلى جوف سيدنا آدم عليه السلام. واليوم بعد كل الذي حصل لازلنا لم نتعظ بعد وكل فريق يسعى جاهداً لنسب النصر إلى فريقه وقبيلته وقائده ونتبادل السبب والشتائم فيما بيننا لأسباب تافهة على مواقع التواصل ولن نتعظ أبدا..!!.

  واختتم بالقول :" المرحلة أيها السادة تحتاج إلى الجلوس معاً ونعمل مراجعة شاملة لما حصل منذ إندلاع الحرب وحتى يومنا هذا لنستخلص الدروس والعبر ونعمل معاً لمعرفة أين هي مكامن الأخطاء التي أرتكبناها ونقوم بتصحيحها ونساهم في بناء دولة قوية مستقرة لأجيالنا القادمة، غير ذلك فأنه هُراء لن نستفيد منه شيء غير تدمير أنفسها وهو العذر الذي يبحث عنه العدو ويترصده لنا.


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بلال غلام : هجوم البحث الجنائي دليل اخطاء جنوبية كثيرة ارتكبت عقب الحرب وحان الوقت للمراجعة
قال الباحث في تاريخ شئون مدينة عدن الباحث بلال غلام حسين ان الهجوم الدامي الذي تعرضت له إدارة البحث الجنائي بخور مكسر يوم الأحد كان نتاج اخطاء جنوبية كثيرة ارتكبت
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تعليقات القراء
286016
[1] كلام واقعي
الاثنين 06 نوفمبر 2017
علي عبد الله | مكيراس ابين
شكرا استاذ بلال..كلامك درر،مع ملاخظة بسيطه ان المخرج هوا الذي يخطط ويلعب بالعقول هنا وهناك،بل ويعزف على الانغام للراقصين وما اكثرهم...حفظ الله عدن وشعبها العظيم من كل مكروه

286016
[2] شى معروف
الاثنين 06 نوفمبر 2017
تركى بن سند | سيئون
كل مليشيات تبغى السيطرة معروف حرب الرفاق

286016
[3] يا هندي
الاثنين 06 نوفمبر 2017
فاعل خير | عدن
قلي كيف تستطيع تتفاهم مع ارهابي يفجر نفسه من اجل لا شي. يا هندي التفاهم معهم مستحيل الا عبر البندقية. وروح افتح لك دكان وبع لك لادو وصنبره. مع ناقص الا انت

286016
[4] وقعت بالمحظور
الاثنين 06 نوفمبر 2017
علاء | عدن لنجعلها خاليه من الوصايه
هل تقصد انك تبري الشماليين .. الجعاربه لايغلطون واذا غلطوا تطلع بعدها انه صح ومش غلط فهم منزهون ولذا يجب ذكر الشماليين ليس صنعا ولا صعطه ولا عمران ولاذمار حاشا لله ..بل تعز وليست تعز كلها ولكن الحجريه وليست الحجريه كلها ولكن اللي ساكنيين بعدن وليس اللي ساكنيين بعدن كلهم ولكن اللي ولدوا بها وليسوا اللي ولدوا بها كلهم بل اللي ولدوا قبل الوحده وليسوا اللي ولدوا قبل الوحده ولكن اللي قبل الاستقلال اي عرب 48 فهم الاس الاساس واذا لم تنتقدهم وتسبط عليهم كل المصائب فانت خائن هندي شيعي ويمكن من عرب 48م فقلها واخلص من وجع القلب وسيصرف لك صك الوطنيه من بعاطيط الامارات مع مخدة الشرف ..

286016
[5] لا تهرف بما لا تعرف
الاثنين 06 نوفمبر 2017
ابو سلمى | نيويورك
دليلك على أن الشيطان تسلل إلى جوف ابونا ادم (عليه السلام)؟

286016
[6] يبدو انك لم تستوعب ان عدن لم تتحرر بعد وأنهم جزء من منظومة قاعدة وداعش عفاش وبن دغر وأولاد الأحمر يصطادون في الماء العكر بمساعدة مرتزقة زمانهم من الجنوبيين
الاثنين 06 نوفمبر 2017
سامي سماوي | لحج
يبدو انك لم تستوعب ان عدن لم تتحرر بعد وأنهم جزء من منظومة قاعدة وداعش عفاش وبن دغر وأولاد الأحمر يصطادون في الماء العكر بمساعدة مرتزقة زمانهم من الجنوبيين



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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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