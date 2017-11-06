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وكيل وزارة الصحة: تحية لكل من شارك في انحسار جائحة الكوليرا ونشدد على رفع الجاهزية

الدكتور جلال باعوضه وكيل وزارة الصحة والسكان
الاثنين 06 نوفمبر 2017 12:12 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:

في تصريح صحفي للدكتور جلال باعوضه وكيل وزارة الصحة والسكان وسؤاله حول مايتم تداوله من انحسار وانخفاض معدلات الاصابه بوباء الكوليرا في اليمن قال نحن بدورنا نرفع باسم وزارة الصحة والسكان وباسم الحكومة اليمنية كل الشكر والتقدير لكل طواقمنا الصحية المحلية التي تفانت في تادية واجبها الانساني في كل المناطق اليمنية ونرفع الشكر والتقدير لاخواننا الداعمين الاساسيين مركز الملك سلمان والهلال الاحمر الاماراتي واللجنة الصحية في الاغاثة الكويتية الذين كانو سباقين في مد يد العون السخي والمثمر في مكافحة الوباء ودعم القطاع الصحي خصوصا في شتى المجالات، ايضا شركائنا في الميدان كل الجهات العاملة معنا جنبا الى جنب وعلى رأسهم منظمة الصحة العالمية واليونيسف والصليب الاحمر.

وأضاف الوكيل باعوضه "وفي نفس الوقت الذي نشكرهم فيه اذ نهيب بهم الاستمرار في رفع الجاهزية والحيطة كون المرض يمكن عودته في اي وقت واي مكان وحصول الانتشار مره اخرى امر وارد كون البلد لاتزال تعاني من الحرب.

وبخصوص نسبة التراجع بلاصابه بالمرض قال الوكيل باعوضه نحن نؤكد على انحسار جائحة وباء الكوليرا التي بدأت في منتصف شهر ابريل العام الحالي بشكل مبشر جدا وانه ومن خلال النزول الميداني لمراكز استقبال حالات الاسهالات المائية الحادة والمنتشرة في عموم المحافظات وايضا من خلال رفع التقارير الخطية من بعض المناطق لصعوبة الوصول اليها تبين انحسار الوباء بشكل كبير حيث بلغت نسبة الشفاء99.5، مشيرا أنه في محافظة عدن مثلا مركز اسهالات الصداقه ويعتبر المركز الرئيسي في المحافظه يتم استقبال بين 10 الى 15 حاله يوميا في الاسبوعين الاخيره من شهر اكتوبر والى الان، وايضا لم تسجل اي حالة وفاة، بعد ان كانت الحالات المصابه والمشتبهه تصل الى 260 حاله يوميا في بداية شهر اغسطس المنصرم في نفس المركز.

واشار الوكيل انه في بعض المحافظات مثل حجه وأب والحديده لاتزال تسجل حالات ايجابية ولكن بشكل اقل.

وقال نحن بدورنا ندعو مركز الملك سلمان والهلال الاحمر الاماراتي وكل الداعمين والمنظمات العاملة في مجال الصحة لدينا على التركيز في هذه الفتره على دعم الاصحاح البيئي وكلورة المياه ودعم المراكز المخبرية وحوافز العاملين الصحيين لتستمر الجهود للمحافظة على ماتم انجازه للخلاص من هذا الوباء القاتل، وباالنسبه لكوادرنا الصحيه جاهزة وتتمتع بمعنويه عالية وعلى استعداد للاستمرار في مكافحة الوباء بالأشتراك مع اشقائنا في التحالف وشركائنا الدوليين.


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