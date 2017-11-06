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مكاوي: عمليتا الرياض وعدن تحملان بصمات الإرهاب المدعوم من إيران

ياسين مكاوي
الاثنين 06 نوفمبر 2017 11:59 صباحاً
عدن (عدن الغد) خاص:

أكد مستشار رئيس الجمهورية ورئيس مكون الحراك الجنوبي بمؤتمر الحوار الوطني ياسين مكاوي أن العمليتين الإرهابيتين في الرياض وعدن تحمل بصمات الإرهاب المدعوم من إيران. 

وطالب المستشار مكاوي المجتمع الدولي بوضع حد لإرهاب إيران في المنطقة.

واصدر مكاوي بيانا يدين العمليتين تلقت "عدن الغد" نسخة منه.

تصريح بشأن العمليتان الارهابيتان في الرياض وعدن:

في ليلة الأحد الكأداء انطلق صاروخ بالستي إرهابي اطلقه خبراء إيران في مليشيات تحالف الشر الحوثي وصالح باتجاه عاصمة الحزم والعزم الرياض تصدى له الميامين من ابطال الدفاع الصاروخي في المملكة وصرعته بعيداً عن تحقيق هدفه المراد في قتل المدنيين وترويعهم وتوسيع دائرة الصراع في ذات الوقت كان هناك من يضع اللمسات الأخيرة للمخطط الإرهابي الذي استهدف مدينة المدائن عدن الأبية وما ان انقشع ليلها وأشرقت شمس الأحد أقدمت تلك القوى التدميرية الإرهابية بتنفيذ مخططها الإرهابي الذي استهدف احد اركان التصدي لمعول الهدم والإرهاب والبوصلة الكاشفة له ( البحث الجنائي ) بمخطط كاد أن ان يكون رديفاً ومتطابقاً لمخطط الإرهاب في مستشفى العرضي الذي لم يكن يستهدف شخص فخامة الرئيس وحياته فحسب بل إستهدف زلزلة كل أركان الدولة وتقويضها ، كذلك كان المراد في الحالتين الإعتداء الصاروخي الارهابي في الرياض ومحاولة السيطرة على ركن من أركان الدولة في عدن بالاعتداء الإرهابي على البحث الجنائي انتقاماً .

ان ذلك كله يتطلب المزيد من التكاتف بين دول التحالف العربي والإسلامي بقيادة صاحب الحزم والعزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والشرعية اليمنية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي في تعميق وتجدير روح الشراكة في التصدي لإرهاب تحالف الشر الذي تقوده إيران في منطقتنا بأدواتها المحلية لإجتثاتها وقطع دابرها .

ولايسعنا في هذا المقام إلا أن نٌحي أبطالنا الذين يقدمون التضحيات بدمائهم من رجال أمن ومقاومة في التصدي لتحالف الإرهاب وعلى المجتمع الدولي ايضاً ان يتحمل مسؤولياته في لجم إيران واعلانها راعية للإرهاب في العالم وإعلان تحالف ألشر ألحوثي صالح جماعة إرهابية والشروع في حربهم للقضاء عليهم حتى تكون بلادنا العربية والإسلامية ودول العالم أجمع آمنة مستقرة .

وهنا علينا جميعاً ان نرقب بعين فاحصة قادرة ونتسائل من أين تأتي تلك الصواريخ واي المنافذ تتسرب كل تلك الأسلحة المتطورة ؟؟؟

الرحمة والخلود للشهداء
والشفاء للجرحى
الموت للجبناء

ياسين مكاوي
مستشار رئيس الجمهورية


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مكاوي: عمليتا الرياض وعدن تحملان بصمات الإرهاب المدعوم من إيران
أكد مستشار رئيس الجمهورية ورئيس مكون الحراك الجنوبي بمؤتمر الحوار الوطني ياسين مكاوي أن العمليتين الإرهابيتين في الرياض وعدن تحمل بصمات الإرهاب المدعوم من




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