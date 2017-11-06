شايع يصل إدارة البحث الجنائي بعدن ويؤكد ان الحرب على الإرهاب مستمرة

السيادية يا سادة هي الكذبة التي كانوا يستعملونها بعد كل جريمة نهب وسرقه تحصل في وطني المظلوم/
إذا التفت المرء عن يساره واليمين ونظر إلى أمامه وخلفه لن يجد أمامه أقتصاداً يتدلل امام عينية فهو لا يزال
تتسارع الأحداث تباعا في معارك الشرف والبطولة التي يخوضها أبطال الجيش الوطني والمقاومة ضد ميليشيات
نظرية تقاطع المصالح أو تنفيذ الخدمات المتبادلة بين الاعداء / الاصدقاء كما اتضح من وثائق بن لادن التي أفرجت
أنها موجعة حقاً تلك الضربة المباغة صباح اليوم لإدارة الأمن في خورمكسر قلب عدن وهي أكبر عملية إرهابية تنفذ في
يجب على كل الاخوة الشرفاء في الشمال وبعض الاخوة في الجنوب ان أرادوا الامن والخير لليمن شمال كان او جنوب يجب
محلات ذباحة المواشي المختلفة وبيعها، ومحلات بيع الأسماك في الشارع الممتد من أمام المرحوم بإذن الله مصنع
أتمنى أن لا ينسى الأشقاء في التحالف وفي مقدمتهم السعودية والإمارات أن شخصية الإنسان وقناعته تتشكل تباعا
لفتت نظري لهجته المغاربية سألته :
هل الأخ مغربي؟!
أجاب : هل تقصد المغرب المسمى الجهوي أم المغرب المسمى
تمهيد: في تجربة البحث والإطار المرجعي
منذ التحاقي في مهنة التدريس الجامعي قبل قرابة عشرين عاماً وأنا أفكر
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