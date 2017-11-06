ما هي المناصب التي تتقلدها القيادات الحوثية المطلوبة للسعودية؟

رصدت السعودية، الأحد، مكافآت مالية ضخمة تتراوح بين 5 و30 مليون دولار، لمن يدلي بأي معلومات تُفضي إلى القبض على أو تحديد أماكن 40 قياديًا وعنصرًا حوثيًا مطلوبين بتهمة "الإرهاب" في اليمن.

وأعلنت المملكة قائمة أولى تضم 40 اسمًا لقيادات، وعناصر مسؤولة عن تخطيط وتنفيذ ودعم "الأنشطة الإرهابية" المختلفة في جماعة (الحوثي)، حسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وجاء على رأس قائمة المطلوبين، زعيم جماعة الحوثي الانقلابية، عبد الملك بدر الدين الحوثي، الذي رصدت السعودية 30 مليون دولار مقابل تسليمه أو الإدلاء بمعلومات تفضي للقبض عليه، و20 مليون دولار لتسليم صالح علي الصماد رئيس ما يسميه الحوثيون "المجلس السياسي الأعلى".

ورصدت السعودية 20 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن كل من: القيادي، زكريا الشامي (وزير النقل في حكومة الحوثي غير معترف بها دوليا)، وعبد الله يحي أبو الحاكم (رئيس الاستخبارات العسكرية وقائد عسكري)، وعبد الخالق الحوثي (شقيق زعيم الجماعة وقائد عسكري)، ومحمد ناصر العاطفي (وزير الدفاع في حكومة الحوثي وصالح)، ويوسف المداني (قائد عسكري).

كما رصد مبلغ مماثل، لمن يدلي بمعلومات عن: رئيسي أجهزة المخابرات الخاضعة للحوثيين، وهم عبد القادر الشامي (رئيس جهاز الأمن السياسي ـ المخابرات الداخلية)، وعبد الرب صالح جرفان (رئيس جهاز الأمن القومي ـ المخابرات الخارجية)، ويحي محمد الشامي (مستشار عسكري لقيادات الحوثي).

وضمت القائمة، شقيق زعيم الحوثيين، يحي بدر الدين الحوثي (وزير التربية والتعليم في حكومتهم)، وحسن محمد زيد (وزير الشباب والرياضة)، الذي تم رصد 10 ملايين لمن يدلي بمعلومات عن كلا منهما.

وتناقصت المكافآت إلى 5 ملايين دولار بالنسبة لعدد من القيادات السياسية الحوثية، وعدد من الوزراء على رأسهم: أحمد محمد حامد (وزير الإعلام في حكومة الحوثي)، وطلال عقلان (وزير الخدمة المدنية)، وأحمد عبد الله عقبات (وزير العدل).

وخلت القائمة من أي شخصيات موالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، حليف الحوثيين في الحرب ضد الشرعية والتحالف.

وتقود السعودية منذ 26 مارس 2015، تحالفًا عربيًا في اليمن ضد الحوثيين، يقول المشاركون فيه إنه جاء "استجابة لطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بالتدخل عسكريًا لحماية اليمن وشعبه من عدوان المليشيات الحوثية، والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح".

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