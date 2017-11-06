قال نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك ان جرحى التفجير الانتحاري الذي تعرضت له إدارة الأمن بعدن سيتم نقلهم إلى الخارج للعلاج .

وقال "بن بريك" في تغريدات له على تويتر انه وفق توجيهات لرئيس المجلس سيتم نقل الجرحى للعلاج .

وأضاف قائلا :" بتوجيهات سيدي الرئيس عيدروس قاسم الزبيدي سيتم نقل كافة جرحى حادثة الأمس في مبنى أمن محافظة عدن للعلاج في الخارج وبصفة عاجلة.

وقال بن بريك ان حادثة أمن عدن سيكون لها ما بعدها، مضيفا بالقول : ودماء رجالنا لن تذهب هدرا، ونحذر كل الحذر من التستر على الإرهابيين، أو تقديم أي نوع من أنواع المعونة لهم، فطائلة العقاب ستنال كل من يقدم أي نوع من التسهيل لهم، وعلى ملاك البيوت والأحواش التبليغ عن السكان الجدد وإلا سيتحملون مسؤولية التستر .

المزيد في أخبار وتقارير بن بريك يقول ان جرحى تفجير إدارة البحث سيتم نقلهم إلى الخارج للعلاج ويتوعد الجماعات المتطرفة قال نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك ان جرحى التفجير الانتحاري الذي تعرضت له إدارة الأمن بعدن سيتم نقلهم إلى الخارج للعلاج . وقال "بن بريك" في حصري : الاستخبارات العسكرية بعدن أبلغت إدارة الأمن بوجود هجوم لداعش قبل 4 أيام قال مصدر رفيع في قيادة جهاز الاستخبارات العسكرية بعدن ان قيادة الجهاز ابلغت إدارة امن عدن ومؤسسات امنية اخرى قبل 4 أيام من وقوع هجوم انتحاري استهدف دائرة البحث اليمنية تعلن توقف رحلاتها عقب إعلان التحالف اغلاق المنافذ اليمنية اعلنت الخطوط الجوية اليمنية يوم الاثنين توقف رحلاتها الجوية من والى اليمن وذلك عقب ساعات من اغلاق التحالف العربي للاجواء اليمنية. وقالت الخطوط الجوية في بيان لها