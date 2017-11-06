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بن بريك يقول ان جرحى تفجير إدارة البحث سيتم نقلهم إلى الخارج للعلاج ويتوعد الجماعات المتطرفة

نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك
الاثنين 06 نوفمبر 2017 11:09 صباحاً
عدن (عدن الغد)خاص:

 

قال نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك ان جرحى التفجير الانتحاري الذي تعرضت له إدارة الأمن بعدن سيتم نقلهم إلى الخارج للعلاج .

وقال "بن بريك" في تغريدات له على تويتر انه وفق توجيهات لرئيس المجلس سيتم نقل الجرحى للعلاج .

وأضاف قائلا :" بتوجيهات سيدي الرئيس عيدروس قاسم الزبيدي سيتم نقل كافة جرحى حادثة الأمس في مبنى أمن محافظة عدن للعلاج في الخارج وبصفة عاجلة.

وقال بن بريك ان حادثة أمن عدن سيكون لها ما بعدها، مضيفا بالقول : ودماء رجالنا لن تذهب هدرا، ونحذر كل الحذر من التستر على الإرهابيين، أو تقديم أي نوع من أنواع المعونة لهم، فطائلة العقاب ستنال كل من يقدم أي نوع من التسهيل لهم، وعلى ملاك البيوت والأحواش التبليغ عن السكان الجدد وإلا سيتحملون مسؤولية التستر .


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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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