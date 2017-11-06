حصري : الاستخبارات العسكرية بعدن أبلغت إدارة الأمن بوجود هجوم لداعش قبل 4 أيام
عدن ((عدن الغد)) خاص:
قال مصدر رفيع في قيادة جهاز الاستخبارات العسكرية بعدن ان قيادة الجهاز ابلغت إدارة امن عدن ومؤسسات امنية اخرى قبل 4 أيام من وقوع هجوم انتحاري استهدف دائرة البحث الجنائي بتوفر معلومات تفيد ان عناصر متطرفة تستعد لتنفيذ هجوم انتحاري سيستهدف إدارة أمنية داخل مدينة عدن .
وقال المصدر في إفادة خاصة لصحيفة "عدن الغد" ان قيادة الاستخبارات العسكرية تلقت معلومات من مصادرها تؤكد اقتراب تنفيذ عناصر متطرفة لهجوم بسيارة مفخخة .
واكد المصدر ان تعميما بذلك صدر إلى كافة الأجهزة الأمنية والمؤسسات التابعة لوزارة الداخلية بعدن يتضمن تحذيرا من اقتراب تنفيذ هجوم وشيك من قبل جماعات متطرفة موضحا ان قيادة الجهاز الاستخباراتي تملك نسخة من هذا التحذير موقعا بتاريخ يوم الارسال وبختم قيادة الجهاز العسكري الاستخباراتي.
وقال المصدر انه لم يتم التعامل مع التحذير بجدية الأمر الذي سهل تنفيذ الهجوم .
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