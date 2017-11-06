أصدر تحالف دعم الشرعية في اليمن، صباح الاثنين، بياناً إلحاقياً بشأن الصاروخ الباليستي الحوثي الذي استهدف الرياض مؤخراً، وصف فيه تزويد الميليشيات بالصواريخ الباليتسية بأنه بمثابة عدوان إيراني مباشر على السعودية، ويرقى إلى اعتباره عملاً من أعمال الحرب ضد المملكة.

وأكد بيان لقيادة التحالف على حق السعودية في الدفاع الشرعي عن أرضها وشعبها، في الوقت والشكل المناسبين الذي يكفله القانون الدولي ووفق ما نصت عليه المادة الـ51 من ميثاق الأمم المتحدة، ولذا قررت قيادة قوات التحالف الإغلاق المؤقت للمنافذ اليمنية الجوية والبحرية والبرية.

المزيد في أخبار وتقارير التحالف العربي يقرر إغلاق منافذ اليمن البحرية والجوية والبرية مؤقتا أصدر تحالف دعم الشرعية في اليمن، صباح الاثنين، بياناً إلحاقياً بشأن الصاروخ الباليستي الحوثي الذي استهدف الرياض مؤخراً، وصف فيه تزويد الميليشيات بالصواريخ قائد المنطقة العسكرية الرابعة يدين الهجوم الإرهابي على مقر البحث الجنائي ويشيد لصمود قوات الأمن أدان اللواء فضل حسن قائد المنطقة العسكرية الرابعة العملية الإرهابية الغادرة والجبانة التي استهدفت مقر البحث الجنائي بالعاصمة عدن واسفرت عن استشهاد قرابة 18 عشر الشريف ينفي تصريحات مفبركة نشرت على لسانه حول أحداث عدن نفى السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر صحة تصريحات صحفية نشرتها وسائل إعلام على لسانه حول احداث عدن.وقال غمدان الشريف في بلاغ صحفي مقتضب وصادر عنه ان