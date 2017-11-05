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قائد المنطقة العسكرية الرابعة يدين الهجوم الإرهابي على مقر البحث الجنائي ويشيد لصمود قوات الأمن

الأحد 05 نوفمبر 2017 11:52 مساءً
عدن (عدن الغد)خاص:

أدان اللواء فضل حسن قائد المنطقة العسكرية الرابعة العملية الإرهابية الغادرة والجبانة التي استهدفت مقر البحث الجنائي بالعاصمة عدن واسفرت عن استشهاد قرابة 18 عشر شهيد من ابطال الامن ومن الموقفين السجناء معبرا عن خالص تعازيه لاسر الشهداء الابطال الذين ذادو بأرواحهم رخيصة في سبيل الدفاع عن امن عدن واهلها اثناء تادية واجبهم اليوم في عملية تطهير مقر البحث الجنائي من العناصر الارهابية التي تحركها صنعاء ومنظومتها الانقلابية الاجرامية.


واشاد اللواء فضل حسن بالدور البطولي الذي يؤديه منتسبوا امن العاصمة عدن بقيادة اللواء شلال علي شايع وبما احرزوه من انتصارات عظيمة في مكافحة الارهاب وفي سبيل تعزيز امن واستقرار العاصمة عدن بالشراكة مع قوات الحزام الامني وما التصدي البطولي الذي جسدوه اليوم الا خير برهان على ذلك.

وأكد حسن ان الجيش الوطني والامن قوة دفاعية وامنية واحدة وان الجيش بمختلف تشكيلاته القتالية وهو يخوض معارك تحرير الارض من المليشيات الحوثية العفاشية الغازية يخوض ايضا معارك التطهير للعناصر الارهابية المارقة في محافظة ابين وهو على اهبة الاستعداد بكل ما اوتي من قوة لاسناد الاجهزة الامنية اكان ذلك في العاصمة عدن او غيرها من مناطق النطاق الجغرافي للمنطقة العسكرية الرابعة مشيرا ان مكافحة الارهاب اولوية من اولويات الجيش الوطني ومسؤولية قد فرضت على الجيش والامن والمجتمع بمختلف شرائحه حتمية الاصطفاف في جبهة واحدة اثمرت نتائجها بوقائع تابعها العالم بإعجاب واكبار عند تطهير عدن ولحج من الخلايا الارهابية والوصول الى اوكار تخبيها.

وقال اللواء فضل حسن ان ابطال الامن والجيش البواسل، لن تثنيهم مثل هذه الأفعال الإرهابية الخسيسة، عن تطهير الوطن من هؤلاء الإرهابيين والخونة واجتثاثهم شأفتهم من جذورها.


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