الشريف ينفي تصريحات مفبركة نشرت على لسانه حول أحداث عدن
الأحد 05 نوفمبر 2017 11:09 مساءً
عدن (عدن الغد)خاص:
عدن (عدن الغد)خاص:
نفى السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر صحة تصريحات صحفية نشرتها وسائل إعلام على لسانه حول احداث عدن.
وقال غمدان الشريف في بلاغ صحفي مقتضب وصادر عنه ان مانشر من تصريحات على انها له حول ماجرى من هجوم في عدن غير صحيح ولم يدلي بأي تصريحات.
وتضمنت التصريحات التي نشرت قولا ان الصراع السياسي الاخير الذي تشهده عدن هو الذي تسبب بوقوع التفجيرات الإرهابية الاخيرة.
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