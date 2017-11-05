عاجل : سقوط طائرة سعودية تقل مسئولين وامراء

قالت صحيفة عكاظ السعودية ان طائرة سعودية سقطت مساء الاحد وعلى متنها مسئولين بارزين وامراء وانهم توفوا.

وقالت الصحيفة ان من بين الذين قتلوا في سقوط الطائرة نائب منطقة عسير وعدد من المسئولين الحكوميين.

واشارت الصحيفة الى ان الاتصال انقطع بهم قبل ساعتين حيث كانوا في جولة على منطقة ساحلية بالقرب من مدينة ابهاء .

واكدت الصحيفة ان كل من على متن الطائرة توفوا.

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