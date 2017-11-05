القيادي منير اليافعي يصل للمشاركة في عملية تحرير مقر ادارة البحث الجنائي

مقالات الرأي

د. قاسم المحبشي من المسؤول عن ما يحدث لعدن اليوم؟! أنها موجعة حقاً تلك الضربة المباغة صباح اليوم لإدارة الأمن في خورمكسر قلب عدن وهي أكبر عملية إرهابية تنفذ في

عبد الرحمن الخضر لماذا يزعجهم حديث العطاس حتى لو ( كلمتين) !! يجب على كل الاخوة الشرفاء في الشمال وبعض الاخوة في الجنوب ان أرادوا الامن والخير لليمن شمال كان او جنوب يجب

عبدالجبار ثابت الشهابي تجربة بحاجة للتقويم محلات ذباحة المواشي المختلفة وبيعها، ومحلات بيع الأسماك في الشارع الممتد من أمام المرحوم بإذن الله مصنع

د. مروان هائل عبدالمولى رسالة إلى الأشقاء في السعودية والإمارات أتمنى أن لا ينسى الأشقاء في التحالف وفي مقدمتهم السعودية والإمارات أن شخصية الإنسان وقناعته تتشكل تباعا

بدر قاسم محمد قصة ليست قصيرة لفتت نظري لهجته المغاربية سألته : هل الأخ مغربي؟! أجاب : هل تقصد المغرب المسمى الجهوي أم المغرب المسمى

د. قاسم المحبشي الجامعة بوصفها مؤسسة أكاديمية عامة تمهيد: في تجربة البحث والإطار المرجعي منذ التحاقي في مهنة التدريس الجامعي قبل قرابة عشرين عاماً وأنا أفكر

رشيدي محمود في خليج عدن (قراصنة)..! تتعالى أصوت ألصيادين بنداءات النجدة والأستغاثة في أكثر من منطقة ساحلية وتحديداً المناطق الشرقية منها بدايةً

فهيم الحامد الأمم المتحدة.. من الضلال إلى الطائفية لم نعد نفهم توجهات الأمم المتحدة المعلنة وحتى السرية في التعامل مع قضايا المنطقة، وتحديدا الأزمة اليمنية،

مصطفى النعمان عجز الأحزاب اليمنية قبل أيام قليلة اتصلت بصديق لي في صنعاء وبدأت حديثي معه بأني لن أسأله عن الأحوال، لأن ذلك أصبح أمرا سمجا لا