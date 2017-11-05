اجرى فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية الْيَوْمَ اتصالا هاتفيا بوكيل وزارة الداخلية اللواء ركن عبدالله يحيى جابر وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللوا ركن فضل حسن للوقوف على تداعيات احداث العمل الإرهابي الغادر والجبان الذي طال الْيَوْمَ مبنى البحث الجنائي بإدارة الأمن عدن.

واستمع فخامة الرئيس منهم إلى تفاصيل ذلك الاعتداء الاثم الذي تحاول من خلاله العناصر الارهابية الباغيه ومن يواليها ويدعمها ان تعكر صفو الأمن والاستقرار وزعزعة سكينة واستقرار المواطن في محاولات بائسة لخلط الأوراق خدمة لاهداف واجندة الانقلابيين الحوثي وصالح الذين يمثلون أذرعها الذين يتبادلون الأدوار معها.

وحث فخامة الرئيس مختلف الأجهزه الامنيه على الاضطلاع بمهامها في التصدي الحازم لقوى الشر والظلام وتطهير كل موقع وشبر من أراضي الوطن الطاهر من شرورها .

موجها القيادات العسكرية والامنية في سرعة الحسم واتخاذ التدابير اللازمه لمنع تكرار مثل تلك الخروقات والتحقيق وكشف اوراقها وتداعياتها .

من جانبهم عبرا وكيل وزارة الداخليه وقائد المنطقة العسكرية الرابعة عن أمتنانهم لمتابعة فخامة الرئيس لمجمل التطورات والاحداث التي يشهدها الوطن

ومنها احداث العمل الإرهابي الذي طال مبنى البحث الجنائي بإدارة أمن عدن، مشيرين إلى تفاصيل العملية وبسالة حماة الوطن والأمن في التعامل مع الإرهابيين والقضا على شرورهم .

المزيد في أخبار وتقارير بن دغر يصل مدينة شرم الشيخ المصرية وصل رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر والوفد المرافق له إلى مدينة شرم الشيخ المصرية لحضور مؤتمر "شباب العالم" الذي يعقد بمشاركة وفود رسمية من 65 دولة.ومن المقرر القيادي منير اليافعي يصل للمشاركة في عملية تحرير مقر ادارة البحث الجنائي وصل عصر يوم الاحد القيادي في الحزام الامني منير اليافعي للمشاركة في عملية تحرير مقر ادارة البحث الجنائي بخورمكسر من قبضة عناصر مسلحة . ووصل اليافعي على راس قوة الرئيس هادي يجري اتصالات هاتفية بعدد من القادة العسكريين والأمنيين بعدن اجرى فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية الْيَوْمَ اتصالا هاتفيا بوكيل وزارة الداخلية اللواء ركن عبدالله يحيى جابر وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللوا

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