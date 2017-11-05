قائد القوات الخاصة يروي التفاصيل الكاملة لهجوم إدارة البحث
الأحد 05 نوفمبر 2017 03:51 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
روى قائد القوات الخاصة بعدن العميد ناصر سريع العمبوري تفاصيل الهجوم المسلح الذي تعرضت له إدارة البحث الجنائي بخور مكسر صباح يوم الأحد.
وقال العنبوري في تصريح لصحيفة "عدن الغد" ان المهاجمين وعددهم 12 شخص استخدموا سيارتين هيلوكس احداهما مفخخة وسيارة كراسيد ودراجتين ناريتين .
وأوضح العنبوري ان السيارة الهيلوكس الاولى كانت مفخخة واستهدفت البوابة الرئيسية لتنفجر هناك قبل ان يعقبها هجوم مسلح للأفراد الذين تمكنوا من الدخول إلى المبنى .
وأشار العنبوري إلى ان القوات الخاصة دفعت بقوة أمنية لتعزيز قوات امن عدن صباحا قبل ان تعقبها قوات أمنية أخرى عصرا.
وقال العنبوري ان القوات الأمنية تمكنت من تحرير عدد من السجناء الذين نقلوا إلى معسكر النقل المجاور لإدارة الأمن .
واكد العنبوري انه يتابع شخصيا سير عملية تحرير إدارة البحث الجنائية بخور مكسر.
تعليقات القراء
285866
[1] مبروك. ياعنبوري. جلال والعيسي بيطلعوك. مديرا لأمن عدن ...
الأحد 05 نوفمبر 2017
جنوبي | الجنوب
مبروك مقدما ... شلوا عدن ...بس اتركوا. الشعب بدون قتل.
285866
[2] ارهابيي على محسن الاحمر وحزب الاصلاح هم من يقفون خلف هذه العمليه الارهابيه .
الأحد 05 نوفمبر 2017
ابناء الجنوب العربي | عدن
معلوم ان المجرم علي محسن الاحمر وحزب الاصلاح هم من يقفون وراء هذه العمليه الارهابيه للنيل من مؤسسات الحزام الامني للمقاومه الجنوبيه التى تحفظ الامن والسكينه في عدن وان اجرامها هذا يتم بالتواطئ مع عملاء حكومه الشرعيه ممثله بعملائها وعلى راسهم بن دغر ووزرائه الحثالات المتامرين على الجنوب والمقاومه الجنوبيه . حيث ان عملياتها في الجنوب تكون موجهه الى افراد الحزام الامني للمقاومه الجنوبيه بشكل اساسي . والا اذا كانت ما يسمى بداعش وهي تنشر اعلانها بانها تصدت للمرتدين فاننا نسأل اين المرتدين اهم من يرفعون الاذان حسب سنة الله ورسوله في مدن الجنوب ام ان المرتدين اولائك المجوس القابعين في صنعاء ومدن الشمال الذين حولوا بيوت الله الى لوكندات ومقايل للقات والتحشيش والفسوق والذين يفجرون مساجد السنه ويحرقون المصاحف واحاديث البخاري ومسلم ويستبدلونها بملازم حسين بدر الدين الحوثي التى استقاها من قم ومشهد المجوسيتان . لمذا لم نرى عمليه انتحاريه لهؤلاء في مناطق سيطرة الحوثيين . الجواب ان من يحركهم هو حزب الاصلاح الذي شكل حلفا واحدا مع الحوثيين قائم على هدف واحد وهو احتلال الجنوب ونهب ثرواته وتقاسم السلطه بينهما على حساب الجنوب ارضا وشعبا وبحيث يقتسمون الكعكه التى هي اليمن بكاملها . هذا هو حزب الاصلاح وهذه حقيقة ارهابييه الذين غسل ادمغتهم بالمخدرات والمال الحرام . ستبقى الجنوب النبع الصافي للاسلام الحنيف ودعوة نبي الاسلام محمد عليه الصلاه والسلام الصافيه الوسطيه التى نشرت الاسلام الى اغلب الكره الارضيه من اوروبا الى اندونيسيا وسيبقى المجوس قابعون بمذهبهم المجوسي الشيعي الاثنى عشري الفارسي الجارودي قابعين في حاضنتهم صعده وما جاورها من مناطق الزيود التى خرجت من التاريخ العربي والاسلامي منذ 1200 عاما مضت منذ ان استقدموا الامام المجوسي الرافضي الهادي الى بلادهم صعده ونشر سمومه ليتقوقعوا ضمن مذهب احادي ليس له اي امتداد او قاعده في العالم العربي والاسلامي ولياتي احفادهم الحوثيون اليوم ليعتنقوا مذهب الاثنى عشريه الفارسي الذي يهدف الى احتلال ارض العرب وتسليمها للفرس .
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