MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الأحد 05 نوفمبر 2017 05:06 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير قائد القوات الخاصة يروي التفاصيل الكاملة لهجوم إدارة البحث
أخبار وتقارير

قائد القوات الخاصة يروي التفاصيل الكاملة لهجوم إدارة البحث

الأحد 05 نوفمبر 2017 03:51 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

روى قائد القوات الخاصة بعدن العميد ناصر سريع العمبوري تفاصيل الهجوم المسلح الذي تعرضت له إدارة البحث الجنائي بخور مكسر صباح يوم الأحد.

وقال العنبوري في تصريح لصحيفة "عدن الغد" ان المهاجمين وعددهم 12 شخص استخدموا سيارتين هيلوكس احداهما مفخخة وسيارة كراسيد ودراجتين ناريتين .

وأوضح العنبوري ان السيارة الهيلوكس الاولى كانت مفخخة واستهدفت البوابة الرئيسية لتنفجر هناك قبل ان يعقبها هجوم مسلح للأفراد الذين تمكنوا من الدخول إلى المبنى .

وأشار العنبوري إلى ان القوات الخاصة دفعت بقوة أمنية لتعزيز قوات امن عدن صباحا قبل ان تعقبها قوات أمنية أخرى عصرا.

وقال العنبوري ان القوات الأمنية تمكنت من تحرير عدد من السجناء الذين نقلوا إلى معسكر النقل المجاور لإدارة الأمن .

واكد العنبوري انه يتابع شخصيا سير عملية تحرير إدارة البحث الجنائية بخور مكسر.


المزيد في أخبار وتقارير
الثوري يقر دعوة مكونات الحراك وتقديم مبادرة جديدة لإيجاد مظلة جامعة وتغييرات واسعة بالمحافظات
عقدت هيئة رئاسة المجلس الاعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب ظهر اليوم الاحد 5 نوفمبر الجاري بمدينة كريتر بالعاصمة عدن اجتماعا استثنائيا برئاسة الدكتور صالح
قائد القوات الخاصة يروي التفاصيل الكاملة لهجوم إدارة البحث
روى قائد القوات الخاصة بعدن العميد ناصر سريع العمبوري تفاصيل الهجوم المسلح الذي تعرضت له إدارة البحث الجنائي بخور مكسر صباح يوم الأحد. وقال العنبوري في تصريح
سياسي جنوبي: لن يتحقق الأمن إلا بمؤسسة وطنية لها قيادة واحدة
قال سياسي جنوبي أن الأمن لن يتحقق في عدن إلا بمؤسسة أمنية وطنية واحدة لها قيادة موحدة، مؤكدا أن قرية او منطقة او فئة لن تحقق الأمن لوحدها. وكتب السياسي الجنوبي


تعليقات القراء
285866
[1] مبروك. ياعنبوري. جلال والعيسي بيطلعوك. مديرا لأمن عدن ...
الأحد 05 نوفمبر 2017
جنوبي | الجنوب
مبروك مقدما ... شلوا عدن ...بس اتركوا. الشعب بدون قتل.

285866
[2] ارهابيي على محسن الاحمر وحزب الاصلاح هم من يقفون خلف هذه العمليه الارهابيه .
الأحد 05 نوفمبر 2017
ابناء الجنوب العربي | عدن
معلوم ان المجرم علي محسن الاحمر وحزب الاصلاح هم من يقفون وراء هذه العمليه الارهابيه للنيل من مؤسسات الحزام الامني للمقاومه الجنوبيه التى تحفظ الامن والسكينه في عدن وان اجرامها هذا يتم بالتواطئ مع عملاء حكومه الشرعيه ممثله بعملائها وعلى راسهم بن دغر ووزرائه الحثالات المتامرين على الجنوب والمقاومه الجنوبيه . حيث ان عملياتها في الجنوب تكون موجهه الى افراد الحزام الامني للمقاومه الجنوبيه بشكل اساسي . والا اذا كانت ما يسمى بداعش وهي تنشر اعلانها بانها تصدت للمرتدين فاننا نسأل اين المرتدين اهم من يرفعون الاذان حسب سنة الله ورسوله في مدن الجنوب ام ان المرتدين اولائك المجوس القابعين في صنعاء ومدن الشمال الذين حولوا بيوت الله الى لوكندات ومقايل للقات والتحشيش والفسوق والذين يفجرون مساجد السنه ويحرقون المصاحف واحاديث البخاري ومسلم ويستبدلونها بملازم حسين بدر الدين الحوثي التى استقاها من قم ومشهد المجوسيتان . لمذا لم نرى عمليه انتحاريه لهؤلاء في مناطق سيطرة الحوثيين . الجواب ان من يحركهم هو حزب الاصلاح الذي شكل حلفا واحدا مع الحوثيين قائم على هدف واحد وهو احتلال الجنوب ونهب ثرواته وتقاسم السلطه بينهما على حساب الجنوب ارضا وشعبا وبحيث يقتسمون الكعكه التى هي اليمن بكاملها . هذا هو حزب الاصلاح وهذه حقيقة ارهابييه الذين غسل ادمغتهم بالمخدرات والمال الحرام . ستبقى الجنوب النبع الصافي للاسلام الحنيف ودعوة نبي الاسلام محمد عليه الصلاه والسلام الصافيه الوسطيه التى نشرت الاسلام الى اغلب الكره الارضيه من اوروبا الى اندونيسيا وسيبقى المجوس قابعون بمذهبهم المجوسي الشيعي الاثنى عشري الفارسي الجارودي قابعين في حاضنتهم صعده وما جاورها من مناطق الزيود التى خرجت من التاريخ العربي والاسلامي منذ 1200 عاما مضت منذ ان استقدموا الامام المجوسي الرافضي الهادي الى بلادهم صعده ونشر سمومه ليتقوقعوا ضمن مذهب احادي ليس له اي امتداد او قاعده في العالم العربي والاسلامي ولياتي احفادهم الحوثيون اليوم ليعتنقوا مذهب الاثنى عشريه الفارسي الذي يهدف الى احتلال ارض العرب وتسليمها للفرس .



شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
قائمة بأسماء القيادات العسكرية السعودية التي طالت مناصب مهمة في المملكة
هجوم بسيارة مفخخة يستهدف ادارة البحث الجنائي بخور مكسر وسقوط قتلى وجرحى
اول فيديو لصاروخ باليستي اطلقه الحوثيون واستهدف منطقة شمال العاصمة السعودية الرياض
من هو ؟:السعودية ترد على الصاروخ الباليستي الذي اصاب الرياض وتقيل مسئول عسكري كبير
عاجل : السعوديون يردون على قصف استهدف الرياض بقصف صنعاء
مقالات الرأي
يجب على كل الاخوة الشرفاء في الشمال وبعض الاخوة في الجنوب ان أرادوا الامن والخير لليمن شمال كان او جنوب يجب
محلات ذباحة المواشي المختلفة وبيعها، ومحلات بيع الأسماك في الشارع الممتد من أمام المرحوم بإذن الله مصنع
أتمنى أن لا ينسى الأشقاء في التحالف وفي مقدمتهم السعودية والإمارات أن شخصية الإنسان وقناعته تتشكل تباعا
لفتت نظري لهجته المغاربية سألته : هل الأخ مغربي؟! أجاب : هل تقصد المغرب المسمى الجهوي  أم المغرب المسمى
تمهيد: في تجربة البحث والإطار المرجعي منذ التحاقي في مهنة التدريس الجامعي قبل قرابة عشرين عاماً وأنا أفكر
تتعالى أصوت ألصيادين بنداءات النجدة والأستغاثة في أكثر من منطقة ساحلية وتحديداً المناطق الشرقية منها بدايةً
لم نعد نفهم توجهات الأمم المتحدة المعلنة وحتى السرية في التعامل مع قضايا المنطقة، وتحديدا الأزمة اليمنية،
قبل أيام قليلة اتصلت بصديق لي في صنعاء وبدأت حديثي معه بأني لن أسأله عن الأحوال، لأن ذلك أصبح أمرا سمجا لا
منذ بداية الحرب الباردة كانت  الدول الرأسمالية تغبط  الدول  الاشتراكية الشمولية  بمقدرتها على الحد
يعتبر عالم النفس النمساوي الفريد آدلر أن الكائن الإنساني مسكون بعقدة النقص منذ لحظة الإخصاب في رحم الأم،
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
الدكتوراة بامتياز للباحث عادل عبدالقوي النمر من جامعة صنعاء
افراح ال الجفري
وفيات
البقاء لله
محافظ أبين يبعث برقية عزاء مواساة لاسرة فقيد الوطن المحامي احمد صالح محمد
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017