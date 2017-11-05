روى قائد القوات الخاصة بعدن العميد ناصر سريع العمبوري تفاصيل الهجوم المسلح الذي تعرضت له إدارة البحث الجنائي بخور مكسر صباح يوم الأحد.

وقال العنبوري في تصريح لصحيفة "عدن الغد" ان المهاجمين وعددهم 12 شخص استخدموا سيارتين هيلوكس احداهما مفخخة وسيارة كراسيد ودراجتين ناريتين .

وأوضح العنبوري ان السيارة الهيلوكس الاولى كانت مفخخة واستهدفت البوابة الرئيسية لتنفجر هناك قبل ان يعقبها هجوم مسلح للأفراد الذين تمكنوا من الدخول إلى المبنى .

وأشار العنبوري إلى ان القوات الخاصة دفعت بقوة أمنية لتعزيز قوات امن عدن صباحا قبل ان تعقبها قوات أمنية أخرى عصرا.

وقال العنبوري ان القوات الأمنية تمكنت من تحرير عدد من السجناء الذين نقلوا إلى معسكر النقل المجاور لإدارة الأمن .

واكد العنبوري انه يتابع شخصيا سير عملية تحرير إدارة البحث الجنائية بخور مكسر.

المزيد في أخبار وتقارير الثوري يقر دعوة مكونات الحراك وتقديم مبادرة جديدة لإيجاد مظلة جامعة وتغييرات واسعة بالمحافظات عقدت هيئة رئاسة المجلس الاعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب ظهر اليوم الاحد 5 نوفمبر الجاري بمدينة كريتر بالعاصمة عدن اجتماعا استثنائيا برئاسة الدكتور صالح قائد القوات الخاصة يروي التفاصيل الكاملة لهجوم إدارة البحث روى قائد القوات الخاصة بعدن العميد ناصر سريع العمبوري تفاصيل الهجوم المسلح الذي تعرضت له إدارة البحث الجنائي بخور مكسر صباح يوم الأحد. وقال العنبوري في تصريح سياسي جنوبي: لن يتحقق الأمن إلا بمؤسسة وطنية لها قيادة واحدة قال سياسي جنوبي أن الأمن لن يتحقق في عدن إلا بمؤسسة أمنية وطنية واحدة لها قيادة موحدة، مؤكدا أن قرية او منطقة او فئة لن تحقق الأمن لوحدها. وكتب السياسي الجنوبي

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