سياسي جنوبي: لن يتحقق الأمن إلا بمؤسسة وطنية لها قيادة واحدة
عبدالكريم قاسم
الأحد 05 نوفمبر 2017 03:43 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:
عدن (عدن الغد) خاص:
قال سياسي جنوبي أن الأمن لن يتحقق في عدن إلا بمؤسسة أمنية وطنية واحدة لها قيادة موحدة، مؤكدا أن قرية او منطقة او فئة لن تحقق الأمن لوحدها.
وكتب السياسي الجنوبي عبدالكريم قاسم بمنشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" "قلنا منذ اليوم الأول لإنتصارنا في عدن أن الأمن منظومة متكاملة و لن يتحقق الا بمؤسسة امنية وطنية واحدة لها قيادتها الواحدة وأن قرية او منطقة او فئة لن تحقق الأمن لوحدها".
وأضاف أنه "ما زال امامنا كثير من الوقت لبناء مؤسسة امنية وطنية واحدة و نحتاج فقط لرجال مخلصين قلوبهم مفتوحة على الجميع و حينها ستسد كافة الثغرات التي من خلالها ينفذ الأعداء".
تعليقات القراء
285865
[1] ايش عندك ياغثى
الأحد 05 نوفمبر 2017
جنوبي | عدن
روح ياكريه
285865
[2] وكيف يمكن بناء مؤسسة امنية وطنية واحدة ؟! هل يكون ذلك بتسليم عدن لرجال علي محسن (كاتيوشا) ؟!
الأحد 05 نوفمبر 2017
سعيد الحضرمي | حضرموت
نعم، كيف يمكن بناء مؤسسة امنية وطنية واحدة ؟! هل يكون ذلك بتسليم عدن لرجال علي محسن (كاتيوشا)، الإرهابي اليمني الشمالي، وأحد قادة حرب غزو الجنوب عام 1994م، والذي هو نائب الرئيس التوافقي هادي، الذي هو الآخر أحدقادة حرب غزو الجنوب عام 1994م.. لن يكون في الجنوب وحضرموت جهاز عسكري وأمني واحد، إلا ندما نفك إرتباطنا من الوحدة اليمنية الظالمة والفاسدة والمتعفنة، وإلا ستذهب كل تضحيات الجنوبيين من آلاف شهداء وجرحي والمعاقين، الذين سقطوا رصاص جنود الإحتلال اليمني البغيض والهمجي المتخلف، ستذهب تلك التضحبات الغالية سدى، وسنجد علي محسن (كاتيوشا) وزعيمه عفاش يحكموننا من جديد، وما هادي سوى عروسة يمسك بخيوطها الشماليون ويحركونها في الإتجاه الي يريدون.. ولا مستقبل للشعب الجنوبي الحضرمي ولا لأجياله القادمة، إلا بفك إرتباطه من الوحدة اليمنية المتعفنة، وإستعادة كامل حقوقه الشرعية المغتصبة بالقوة والحرب، وفي مقدمة تلك الحقوق، حقه في تقرير مصيره وإستعادة دولته وكرامته ومقدراته.
285865
[3] هذا المفسبك من مخلفات الاشتراكي
الأحد 05 نوفمبر 2017
بوحسين | حضرموت
يدعي انه مع الاستقلال ومع عبدربه ما تستوي يامال الشحم
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- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
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