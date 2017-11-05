سياسي جنوبي: لن يتحقق الأمن إلا بمؤسسة وطنية لها قيادة واحدة

قال سياسي جنوبي أن الأمن لن يتحقق في عدن إلا بمؤسسة أمنية وطنية واحدة لها قيادة موحدة، مؤكدا أن قرية او منطقة او فئة لن تحقق الأمن لوحدها.

وكتب السياسي الجنوبي عبدالكريم قاسم بمنشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" "قلنا منذ اليوم الأول لإنتصارنا في عدن أن الأمن منظومة متكاملة و لن يتحقق الا بمؤسسة امنية وطنية واحدة لها قيادتها الواحدة وأن قرية او منطقة او فئة لن تحقق الأمن لوحدها".

وأضاف أنه "ما زال امامنا كثير من الوقت لبناء مؤسسة امنية وطنية واحدة و نحتاج فقط لرجال مخلصين قلوبهم مفتوحة على الجميع و حينها ستسد كافة الثغرات التي من خلالها ينفذ الأعداء".

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