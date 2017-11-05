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إعلان هيئة إدارية جديدة لملتقى أبناء الجنوب في كندا

الأحد 05 نوفمبر 2017 03:03 مساءً
(عدن الغد) خاص:

بسم الله الرحمن الرحيم

بتوفيقٍ من الله وبجهود المخلصين من أبناء الجنوب ، تم اليوم التوافق واختيار هيئة ادارية جديد لملتقى أبناء الجنوب في كندا، حيث كان للهيئة الادارية السابقة التي انتهت فترة ادارتها للملتقى كل عمل ايجابي وصادق تجاه الجنوب الارض والانسان ، وعملت على دعم خيار شعب الجنوب في نيل حريته واستعادة دولته، وهو الأمر الذي ستكمله الهيئة الإدارية الجديدة التي توافق الجميع عليها وأبدت استعدادها للعمل على دعم شعب الجنوب لنيل حقوقه المشروعة، وعدم الخوض في المماحكات السياسية ورفض التمترس خلف المشاريع والمكونات التي لاتخدم الجنوب.

 

من ناحيته أثنى الشيخ الدكتور غسان محسن العمودي على هذا التعامل الحضاري والروح الوطنية التي ظهرت بها  الهيئتين الإدارية السابقة والجديدة ، وحثهم على دعم توجهات شعب الجنوب ومساندة المجلس الإنتقالي في تمثيل الشعب الجنوبي ،

 

كما أشاد المرجعية الجنوبية عبدالناصر الكازمي بهذه الخطوة الحضارية ،معتبراً إياها نموذجاً حضارياً يعكس مدى وعي أبناء الجنوب في تداول قيادة العمل المؤسسي، وحث الإدارة الجديدة على الوقوف إلى جانب الشعب الجنوبي والعمل بروح الفريق الواحد بمايخدم الجنوب وقضيته،

 

ومن جانبه تقدم الرئيس السابق لملتقى أبناء الجنوب في كندا المهندس سعيد المفلحي بالتهاني والتبريكات للهيئة الادارية الجديدة متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح، واضعاً نفسه في خدمة الجنوب والعمل على دعم ومساندة الهيئة الادارية الجديدة، 

 

كما توجه الأمين العام السابق لملتقى أبناء الجنوب الأخ نبيل ديان بالشكر والتقدير لكل أبناء الجنوب في كندا، داعياً إياهم إلى توحيد الصف والكلمة وتقديم العون والمشورة للهيئة الادارية الجديدة متمنياً لهم التوفيق والنجاح في خدمة أبناء الجنوب ودعم حقوقهم ومطالبهم المشروعة، كما بارك عضو الهيئة الادارية السابق الاخ محسن الجنيد للهيئة الادارية الجديدة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح، وشاداً على أيديهم بأن يبذلوا قصارى جهدهم في العام القادم لخدمة الجنوب، مبدياً استعداده لدعمهم ومساندتهم فيما يرونه مناسباً لخدمة الجنوب.

 

كما تلقت الهيئة الجديدة التهاني بهذه الخطوة الرائعة والحضارية من قبل العديد من الشخصيات والقيادات الجنوبية داخل الوطن وخارجه وعدد كبير من ابناء الجالية الجنوبية في كندا وأمريكا.

 

 هذا وقد تم اختيار هيئة ادارية جديدة لملتقى أبناء الجنوب في كندا والتي تضم:

 

- أكرم صالح القعيطي... رئيساً

 

- معين السقاف... أميناً عاماً للملتقى.

 

- وضاح علي عبدالله...

   مسؤلا اداريا واعلاميا

 

- ممدوح العطاس

   مسؤول العلاقات العامة

 

الجدير ذكره أن فترة عمل الهيئة حسبما تنص عليها لوائح الملتقى لا تتجاوز عام، حيث يتم إختيار هيئة إدارية جديدة، مع إمكانية تمديد فترة عمل الهيئة لعام آخر إذا استدعت الضرورة لذلك.

 

صادر عن :

ملتقى أبناء الجنوب في كندا.

04/11/2017


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