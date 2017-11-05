نائب وزير الداخلية يجري عملية جراحية بالاردن
الوزير لخشع عقب اجراء العملية الجراحية بالاردن
الأحد 05 نوفمبر 2017 02:36 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
اجرى نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع يوم الأحد عملية جراحية بالعاصمة الأردنية عمان.
وقالت مصادر طبية لصحيفة "عدن الغد" ان لخشع اجرى العملية الجراحية والتي تكللت بالنجاح.
ولم يغادر لخشع مدينة عدن منذ أكثر من 3 اعوام ظل فيها يمارس مهام عمله الأمني بمدينة عدن خلال الحرب ومابعدها.
ولخشع هو احد ابرز القيادات الأمنية التي تحظى بتوافق كبير بين كل الأطراف .
*من رمزي الفضلي
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