وصلت إلى ميناء عدن الدولي، مساء السبت، باخرة تحمل على متنها، دفعة مالية جديدة، والتي تمت طباعتها مؤخراً في إحدى الشركات في العاصمة الروسية موسكو، والمتخصصة بطباعة النقود المالية.

وقال مصدر خاص يعمل في البنك المركزي لـ”إرم نيوز”: “إن إجمالي المبلغ الذي وصل، السبت إلى ميناء عدن، يقدر بحوالي 124 مليار و200 مليون ريال يمني”.

وأضاف المصدر: “تحتوي الدفعة المالية التي وصلت إلى مرسى ميناء عدن، على أوراق نقدية من فئات (100 و 250 و 500)، وكذا عملات معدنية من فئات (10، و20، و50)، بغرض تعزيز السوق المحلية من هذه الفئات، كونها بدأت تقل في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى تلف جزء كبير منها”.

وأشار المصدر إلى أنه: “تجري الاستعدادات والترتيبات في الوقت الحالي، لنقل تلك الأموال والتي حوتها 13 حاوية، من ميناء عدن الكائن في مدينة المنصورة، إلى خزانة البنك المركزي اليمني في مدينة كرتر، وسط إجراءات أمنية مشددة”.

المزيد في أخبار وتقارير البنك المركزي بعدن: يستقبل دفعة مالية جديدة تقدر بنحو 124 مليار ريال وصلت إلى ميناء عدن الدولي، مساء السبت، باخرة تحمل على متنها، دفعة مالية جديدة، والتي تمت طباعتها مؤخراً في إحدى الشركات في العاصمة الروسية موسكو، والمتخصصة بطباعة داعش يتبنى الهجوم على مبنى البحث الجنائي بعدن تبنى تنظيم داعش الإرهابي العملية التي استهدفت مبنى البحث الجنائي بالعاصمة عدن. وتداول ناشطون بيان للتنظيم يتبنى العملية التي حدث صباح اليوم الأحد بمدينة اصابة قائد عسكري بارز بجبهة كرش بانفجار اصيب قائد عسكري بارز بجبهة كرش بانفجار لغم ارضي استهدف سيارته الخاصة بالجبهة . وقال مصدر ميداني لصحيفة "عدن الغد" ان العقيد طاهر احمد الشعيبي وهو مدير دائرة شئون