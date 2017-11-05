أكد هاني بن بريك نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، أن القرارات الملكية السعودية التي صدرت، مساء أمس السبت، ستتجه في قادم الأيام إلى شخصيات وقيادات في السلطة الشرعية اليمنية.

وقال بن بريك في تغريده له على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر": بإذن الله قريبا ستتجه البوصلة صوب الفسدة في الشرعية اليمنية الذين كانوا سببا في تأخير الحسم والمتاجرة في الحرب.

وأصدر مساء أمس السبت العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز، قرارات ملكية بتوقيف عدد من الأمراء والوزراء وكذلك رجال أعمال سعوديين بتهمة الفساد.

المزيد في أخبار وتقارير بن بريك: محاربة الفساد قريبا ستتجه نحو الشرعية اليمنية أكد هاني بن بريك نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، أن القرارات الملكية السعودية التي صدرت، مساء أمس السبت، ستتجه في قادم الأيام إلى شخصيات وقيادات في السلطة رئيس الوزراء يجري اتصالاً هاتفي بالقائم بأعمال محافظ عدن أجرى رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اليوم، اتصالاً هاتفياً، مع القائم بأعمال محافظ عدن أحمد سالمين، للإطلاع على تفاصيل الحادث الإرهابي الذي استهدف فيديو لإشتباكات عنيفة داخل مقر البحث الجنائي بخور مكسر حاصرت قوات امنية مقر جهاز البحث الجنائي بخور مكسر صباح يوم الاحد واشتبكت مع مسلحين سيطروا على المقر . ودارت اشتباكات عنيفة امام البوابة الخاصة بالمقر. وتنشر "عدن