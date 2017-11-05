أجرى رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اليوم، اتصالاً هاتفياً، مع القائم بأعمال محافظ عدن أحمد سالمين، للإطلاع على تفاصيل الحادث الإرهابي الذي استهدف مبنى البحث الجنائي في مديرية خور مكسر بالعاصمة المؤقتة عدن.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ماضية في استئصال بؤر الإرهاب والتطرف وستعمل على تجفيف منابعه، مشدداً على ضرورة رفع الحس الأمني ومطاردة الخلايا الإرهابية التي تحاول العبث بأمن واستقرار المواطن، مشدداً على أن هذه العمليات لن تثني الحكومة في القضاء على هذه الخلايا ومطاردتها أينما وجدت.

وقال رئيس الوزراء "ونحن نعزي أنفسنا بهذا الحادث الإرهابي الذي تجرد مرتكبوه عن كل القيم وتعاليم ديننا الإسلامي السمحاء من خلال قتل واستهداف النفس التي حرم الله وسعيهم في الأرض فساداً، لنعبر عن أحر تعازينا ومواساتنا لأسر الشهداء سائلين الله العلي القدير أن يمن بالشفاء العاجل على الجرحى، موجهاً وزارة الصحة بسرعة علاج المصابين وتقديم العناية اللازمة لهم. ودعا رئيس الوزراء أبناء عدن وباقي المحافظات إلى ضرورة التكاتف والتعاون والوقوف إلى جانب الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ونبذ العنف والتطرف والإرهاب للوصول بالوطن إلى بر الأمان ومواجهة كل من تسول له نفسه بالنيل من أمنه واستقراره.. لافتاً إلى أن مواجهة الإرهاب مسؤولية مشتركة على الجميع وتبدأ من الأسرة والمسجد والمدرسة. من جانبه أكد القائم بأعمال محافظ عدن أحمد سالمين أن قيادة السلطة المحلية والأجهزة الأمنية لن تألوا جهداً في القيام بواجبها المنوط بها مهما كانت العوائق والظروف، وأن الوطن يستحق التضحية من قبل الجميع.

المزيد في أخبار وتقارير بن بريك: محاربة الفساد قريبا ستتجه نحو الشرعية اليمنية أكد هاني بن بريك نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، أن القرارات الملكية السعودية التي صدرت، مساء أمس السبت، ستتجه في قادم الأيام إلى شخصيات وقيادات في السلطة رئيس الوزراء يجري اتصالاً هاتفي بالقائم بأعمال محافظ عدن أجرى رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اليوم، اتصالاً هاتفياً، مع القائم بأعمال محافظ عدن أحمد سالمين، للإطلاع على تفاصيل الحادث الإرهابي الذي استهدف فيديو لإشتباكات عنيفة داخل مقر البحث الجنائي بخور مكسر حاصرت قوات امنية مقر جهاز البحث الجنائي بخور مكسر صباح يوم الاحد واشتبكت مع مسلحين سيطروا على المقر . ودارت اشتباكات عنيفة امام البوابة الخاصة بالمقر. وتنشر "عدن